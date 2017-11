Julio Alberto, el ex jugador del F.C Barcelona, abandona Cataluña. ¿Los motivos? La situación política y la inestabilidad generada por los golpistas.

El exlateralzurdo del Barça, de 59 años, ha sido protagonista este lunes en el programa 'Espejo Público'. Julio Alberto afirma que se marcha "a buscar trabajo fuera de Cataluña. Me vuelvo a Asturias. Esta era mi casa", añade en alusión al Barça, y a continuación se lamenta porque, asegura, no podrá "llamar nunca más a esa puerta porque nunca más me la van a abrir".

Julio Alberto, que no pudo evitar las lágrimas, mostró su malestar con la politización que está está llevando a cabo la actual directiva del F.C. Barcelona en otra aparición hace días en 'Espejo Público: "No somos un partido político, somos un equipo de fútbol. Es esta gente, la que dirige el club, la que lo ha politizado".

Julio Alberto, que pasó por momentos muy delicados que plasma en su libro 'Nunca recordaré haber muerto', por culpa de su adicción a las drogas, trabajó para el Barça como director de la escuela y responsable de la Fundación en la etapa de Joan Laporta.