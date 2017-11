Javier Clemente suma y sigue. El técnico vasco se caracteriza últimamente por agitar las redes sociales con sus envenenados mensajes. Habitualmente lo hace desde su cuenta de Twitter. En esta ocasión el altavoz del vasco han sido los micrófonos de Onda Vasca donde repasa la actualidad de un Athletic que no atraviesa su mejor momento.

Clemente reparte palos a diestro y siniestro. Empezando por la actual directiva, de la que afirma que "Tiene que estar para más cosas y no solo para tener dinero" y a la que culpa de modificar el ADN de los 'Leones': " "Se han cambiado todas las características principales que ha tenido el Athletic en toda su historia, y se ha ido a modelos nuevos, trayendo a Lezama cosas que se hacen en otros equipos. Ha sido un error, hemos perdido la identidad y tenemos un futuro muy complicado".

El actual entrenador de la selección española de veteranos que este sábado disputará en La Rosaleda el partido de homenaje al legendario Juan Gómez 'Juanito', en el 25 aniversario de su fallecimiento, ataca sin piedad a Marcelo Bielsa:

Nunca dijeron lo que le pagaron, y no nos bajó a Segunda por el canto de un duro, y eso que jugamos la final de la UEFA después de tres meses que fueron nefastos. Era un equipazo que podía haber sido campeón de la UEFA o de la Copa, pero hicimos el papanatas. Bielsa es un modelo de entrenador bueno pero para otro fútbol, pero para el Athletic fue nefasto

Sobre Ziganda, que comienza e estar muy cuestionado en Bilbao, Clemente pide calma:

A Kuko hay que dejarle tranquilo y arroparle. No hay que tocarle. Cuando a uno le ponen hay que darle confianza. Pero hay declaraciones suyas... Tú no puedes decir públicamente que no sabes cómo te pueden entender los jugadores, aunque lo pienses, porque los jugadores te pueden comer. No quiero que se desanime, pero tiene que hacer mil pruebas y mil dibujos hasta dar con la clave

Además, Clemente ve a Kepa lejos del Athletic "El tema de Kepa lo veo complicado, no lo veo nada claro. No sé por qué no está firmado desde hace mucho tiempo para muchos más años" y se moja sobre la polémica filosofía de fichajes de los bilbaínos que tanto ha dado que hablar en este inicio de temporada: