Tebas: "La situación del Barça es difícil. A Laporta le faltó colgar la estelada en el palco"

Javier Tebas tira con bala. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional se despachó a gusto en los desayunos de Europa Press, en un amplio repaso de la actualidad futbolística.

Sobre la situación de Cataluña, Tebas declaró: "Por suerte parece ser que ya es historia el problema de la independencia. Tuvimos que retrasar el concurso internacional por aquello. Yo decía que el Barça no podría jugar LaLiga porque había que corregir la postverdad. Yo tengo la responsabilidad de decir lo que hubiera pasado y menos mal que el Gobierno ha puesto orden. Ahora vamos a ir al mercado y las condiciones son mejores".

Sobre la postura del Barça, Tebas señaló que "el Barcelona, que es una entidad muy importante, es difícil de gestionar en Cataluña. Y más cuando vienes de una época como la de Laporta, al que le faltaba colgar la estelada del palco. Yo creo que Bartomeu y el Barcelona estaban más por el derecho a decidir que por la independencia. Heredaron una situación muy complicada y las presiones son complicadas. Siempre me ha parecido mal ser políticamente correcto. Yo no quiero que mis hijos me vean decir en la televisión algo distinto de lo que les digo en casa.Tenemos que ser maduros para decir lo que pensamos. Yo a Roures no le tengo más o menos manía por estar a favor del referéndum".

Tebas adelantó una primicia: "La temporada que viene habrá VAR en LaLiga. Sin duda. De hecho estamos avanzando mucho en reuniones ahora mismo y estará listo muy pronto"

Además, Javier está convencido que el PSG y el City hacen trampas económicas: "Hemos denunciado al PSG y al Manchester City. Somos muy transparentes: no es un problema de Neymar. Mantuve en marzo una reunión con Nasser y le dije que le íbamos a denunciar por las trampas que hacen en el fair play financiero. El PSG recibe muchos millones de turismo de Qatar que hinchan sus patrocinios para no dar pérdidas. El City, en menor medida, hace lo mismo. Son los dos clubes del mundo que más han fichado en los últimos años. Estoy seguro de que están haciendo trampas. Y si la UEFA no hace nada tendremos que elevar el problema a la Unión Europea".