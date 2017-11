Que la afición del Fútbol Club Barcelona empieza a estar intranquila con la posible salida de Leo Messi de la entidad catalana en unos meses es un hecho cada vez más palpable. Tanto es así, que en una carta publicada por el diario El País, firmada por Joan Manuel Serrat y dirigida al presidente de Barça, Josép María Bartomeu, el cantautor muestra bien a las claras su preocupación con la marcha de la gran figura azulgrana.

Así, el autor de `Mediterráneo´ justifica su misiva en su preocupación "por un tema que desde hace demasiado tiempo mantiene confusos y desasosegados a socios y simpatizantes de nuestra entidad", recordando que "en el escaso plazo de un mes y medio, es decir en apenas 45 días el enigma Messi ha de resolverse". No olvidemos que el contrato del rosarino con el Barcelona concluye el 30 de junio 2018, lo que significa que, el próximo 1 de enero, `La Pulga´ será totalmente libre para negociar con el club que desee, tal y como recoge la normativa de la FIFA. Un mes y medio, 45 días, que, advierte Serrat, "podrían parecerse mucho a un Vía Crucis".

Ante tal situación, y quizá por su falta de confianza en la actual directiva culé, Serrat se encomienda a la divina providencia: "No va a ocurrir porque La Moreneta, que ocupa la tercera gradería Sur, no lo va a permitir, pero no puedo evitar estar preocupado. Intranquilo, desasosegado", afirma antes de lanzar un aviso para el actual presidente azulgrana: "si este hombre veloz, chiquito y gambeteador se va de esta institución que uno sigue pensando que es la nuestra, señor Bartomeu no le arriendo a usted las ganancias".

Prosigue el escrito de Serrat con un ruego hacia una directiva de la que, evidentemente, desconfía: "Tanto les cuesta, señor presidente, hacer un esfuerzo y contarnos que está pasando", exhorta. Pero aún falta la guinda del pastel, con la que el músico de 73 años lanza algo parecido a una profecía apocalíptica que podría tocar la fibra sensible del aficionado culé medio: "Lo de Neymar también estaba arreglado, ¿se acuerdan...?".

Sin duda, unas líneas en las que uno de los azulgranas más ilustres muestra el sentir de incredulidad de la afición del Barça con la gestión de una junta directiva que está demostrando que, fuera de lo que el propio Serrat califica como el "prucés", parece no dar una a derechas.