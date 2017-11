Piqué insinúa un complot arbitral contra él: "La amarilla la traes apuntada de casa"

El Barcelona ganó con contundencia, por lo menos en el marcador, al Leganés por 0-3 en Butarque y salió beneficiado de la jornada merced al empate a cero entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el derbi jugado en el Wanda Metropolitano. El único 'pero' del Barça fue la quinta amarilla que Piqué vio en el día de ayer y que le acarrea suspensión.

Piqué no jugará ante el Valencia en Mestalla y el '3' insinuó durante el partido que Undiano Mallenco fue a por su suspensión de manera premeditada. Así lo demostraron las imágenes mostradas por Cuatro.

"Undiano, Undiano... no me digas que no la tenías apuntada. La traías de casa", dijo Gerard en sus quejas al colegiado.

El Barcelona recurrirá la tarjeta de Gerard Piqué ya que no contará tampoco con Mascherano, lesionado. Si no aceptan su recurso, Ernesto Valverde tendrá que utilizar a Vermaelen.