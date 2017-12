Señores y señoras, la Liga se ha terminado para el Real Madrid. Los actuales campeones comenzaron a regalar el título desde septiembre y este domingo le han puesto el lazo al campeonato. Regalo de Navidad para un Barcelona tan regular y efectivo como simple en su juego. Después de una buena primera parte, el Real Madrid, incomprensiblemente, se marchó de vacaciones antes de tiempo.

La salida del Madrid tras el descanso fue horrible. Fue como si de repente no tuvieran gasolina, como si no hubiera nada en juego. Totalmente anestesiados. La asfixiante, calculada y acertada presión de la primera parte dio paso a una defensa con la mirada. El Barcelona, que salió jugando o especulando con la clasificación, aprovechó este panorama con sus largos y particulares rondos por todo el campo. Posesiones eternas hasta encontrar un hueco. En este caso no fue Messi marcado por Kovacic, sino Rakitic. El rubio del Barcelona, andando, llegó hasta la frontal del área sin tener que hacer ningún regate. Abrió a Sergi Roberto, éste centró a Luis Suarez y gol. Y con el 0-1, el Real Madrid empezó su autodestrucción. Se desquició. Sergio Ramos debió ser expulsado por una agresión a Luis Suárez, Dani Carvajal sí lo consiguió y se expulsó y con él fuera del campo, 0-2 y un jugador menos, el partido terminó.

El ritmo del partido lo marcó el Barcelona, que jugó con la amplia diferencia que tienen en la clasificación. Como la urgencia era, totalmente, del Real Madrid, los azulgrana arriesgaron poco o nada. Salieron a protegerse y esperar que el plan de toda la temporada, Ter Stegen parase y Leo Messi decidiera, funcionara. Y funcionó. Es el Barcelona más efectivo y menos brillante de los últimos años. Los azulgrana están en una posición privilegiada para la ganar la Liga fiándolo todo a Messi y Ter Stegen. Es tremendo.

Con cada minuto que pasaba, el plan de Ernesto Valverde cobraba más sentido. Partido tranquilo, portería a cero y a esperar que el Madrid se pusiera nervioso. Si bien es cierto que el plan funcionó porque tuvo la ayuda de un Real Madrid demasiado timorato. Con la obligación de ganar, no tuvieron esa actitud arrolladora que se presuponía que iban a tener.

La primera parte fue pareja. Ligeramente mejor el Real Madrid. De ahí que no se entienda el cambio tan drástico en la segunda mitad. Hasta el descanso, los locales pudieron irse con ventaja pero todas las jugadas de ataque pasaron por Cristiano Ronaldo que, o no tomaba la mejor decisión, o erraba en la ejecución. Incluso, en una jugada, no dio a la pelota cuando intentó un remate sencillo desde el punto de penalti cuando estaba solo. Cristiano lo intentó pero no tuvo su día. Benzema, que se fue pitado, ni apareció. Intervino en cuatro pases sencillos y en un remate de cabeza que se fue al poste. Este fue su pobre balance, una vez más. Zidane ha demostrado que si no estás bien, con él no juegas salvo que te llames Karim Benzema. ¿Su etapa en el Real Madrid ha terminado?

El técnico francés cambió su once tipo para meter a Kovacic con la intención de frenar a Leo Messi. El plan: hacer marcaje individual a todos los jugadores del Barcelona y el croata, en particular, a Messi. Funcionó hasta la segunda parte cuando ya no había tanta precisión en defensa y aparecieron los huecos. Kovacic, tan obsesionado con Messi, no quiso frenar a Rakitic y acabó en el gol de Luis Suárez. A destacar la inteligencia de Leo en la jugada. Y sin tocar el balón. Supo que no tenía que intervenir y se apartó. El Barcelona es Messi pero hay otros diez jugadores que también juegan.

Los dos secundarios, Kovacic y Paulinho, marcaron los planes de Zidane y Valverde. El brasileño fue quien más creo peligro con sus ataques al espacio. Keylor Navas salvó dos en la primera parte a Paulinho a pases de Messi y en la segunda, el portero evitó una mayor goleada. Y el único refuerzo confirmado para el mercado de invierno es Kepa. Como si la portería fuera el mayor problema del Madrid.

Zidane volvió a estar lento en los cambios. A los diez segundos de la segunda parte, se veía que el Madrid no estaba. Pues hasta el minuto 63, no movió el banquillo y ya perdían por dos goles y estaban con un jugador menos. Como si no tuviera jugadores de calidad con Asensio, Bale o Isco que ni jugó un minuto. Y como si el banquillo del Real Madrid no fuera mucho mejor y más profundo que el del Barcelona.

La expulsión de Carvajal reflejó esa horrible segunda mitad del Madrid. En la misma jugada, hubo un mano a mano evitado por Keylor Navas, un poste de Luis Suárez con Modric bajo palos para evitar un gol imposible y ni con esas, porque el tercer rechace también cayó en las botas de un jugadores del Barcelona.

Los cambios le sentaron bien al Madrid. Era evidente que Asesio y Bale le iban a dar otra velocidad, otro aire al Madrid que incluso tuvo ocasiones para recortar distancias. Pero siempre estaba Ter Stegen. Un pelotazo a la cara a tiro de Sergio Ramos y una mano a Gareth Bale, no hicieron soñar a un Bernabéu que despidió a los suyos con una pitada. Muchos ni vieron el tercer tanto, de Aleix Vidal tras la jugada individual de Leo Messi.

Que el Real Madrid tome nota porque ha perdido la Liga pero así, también perderá la Champions League en febrero con Neymar, Cavani y Mbappé. Tres delanteros que sí asustan y no como hace este Barcelona. Efectivo y, sobre todo, más inteligente que el Madrid. Su plan salió a la perfección.



Ficha técnica

Real Madrid, 0: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro (Marco Asensio, m.73), Kovacic (Bale, m.73), Kroos, Modric; Cristiano Ronaldo y Benzema (Nacho, m.66)

FC Barcelona, 3: Ter Stegen; Sergi Roberto (Aleix Vidal, m.90), Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho (André Gomes, m.84), Iniesta (Semedo, m.76); Luis Suárez y Messi

Goles: 0-1, m.53: Luis Suárez; 0-2, m.63: Messi de penalti; 0-3, m.92: Aleix Vidal

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Colegio murciano). Mostró tarjeta amarilla a Ramos (m.59) y Marcelo (m.83), del Real Madrid; y a Vermaelen (m.18) y Busquets (m.88), del Barcelona. Expulsó a Carvajal a los 62 minutos con roja directa

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 80.264 espectadores. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, dedicó a los aficionados madridistas el trofeo del Mundial de Clubes conquistado la semana pasada en Abu Dhabi