Terim, el ángel de la guarda que salva de la tragedia al arruinado Eboué

Emmanuel Eboué, defensa marfileño-belga de 34 años que en su día despuntó en el Arsenal (2005-2011), dio a conocer al mundo el drama en el que vive sumido desde hace meses.

Eboue, que en su día conducía deportivos, vivía en una mansión y se permitía todo tipo de lujos, vive en la miseria. Ha pasado de tenerlo todo a no tener nada. La cruda realidad de la vida.

¿Cómo ha podido dar su vida un giro tan radical? Según el propio Eboué, su ya exmujer es la culpable. Le desplumó y le dejó sin nada. Al parecer, todo comenzó cuando fichó por el Galatasaray turco en el verano de 2011. Su esposa Aurelie se quedó en Londres con sus tres hijos "y se encargó de todos los detalles financieros. Yo firmaba todo lo que ella me decía", fiándose de ella.

Eboué mandó a casa 7 de los 8 millones de euros que ganó en la etapa en el Galatasaray. Tras pedir el divorcio, Aurelie le quitó todo y solo le dejó una casa al norte de Londres. Casa, que le reclama el fisco para saldar sus deudas. ¿Por qué fue tan inocente? "No tengo ni idea de cuestiones económicas, nunca he visto un banco por dentro. Y es que no tengo ninguna preparación al margen del fútbol y nunca he sabido cómo funciona todo esto"

El relato del ex del Arsenal encoje el corazón: "Muchas veces pienso en quitarme la vida, pequé de inocente. Cuando estoy en mi casa de Londres apenas me atrevo a prender la luz para que nadie sepa que estoy ahí. Espero que un día u otro la policía llame a la puerta y me desahucie. Lavo a mano la ropa, menos mal que mi abuela me enseño de pequeño"

Tras difundirse la terrible situación de Eboué, el técnico del Galatasaray, Fatih Terim, le ha echado una mano al costamarfileño. Le ha ofrecido unirse al staff técnico y entrenar al equipo sub 14. Una decisión que puede salvar una vida. Un gesto que honra al gran técnico turco.