El otro lado de la moneda: la menor supuestamente agredida por los jugadores de la Arandina presumía ante sus amigas

Un vídeo, grabado al parecer por la menor cuya madre denunció una agresión sexual por la que están encarcelados tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, ha centrado este lunes la instrucción del caso en el Juzgado 1 de Aranda de Duero (Burgos), según fuentes jurídicas. Tanto el abogado de la acusación particular, Fernando García Puertas, como el de la defensa de uno de los encausados, Rafael Uriarte, han explicado en declaraciones a los periodistas que las testificales de dos jóvenes han girado tanto en torno a este soporte audiovisual y unos audios de Whatsapp también aportados a la investigación.

Ambos letrados han confirmado que, en las imágenes, de unos cuatro segundos de duración, se aprecia sentada junto a los futbolistas a una cuarta persona cuya identidad aún no se ha podido determinar. "Se ha aportado un vídeo y estamos a la espera de que se nos dé traslado para verlo. Lo hemos visto allí, se mueve mucho el vídeo. Se aprecia a una cuarta persona. Cuando se nos dé traslado, podremos verlo a cámara lenta", ha explicado García Puertas.

Uriarte ha detallado sobre la grabación que se trata de un vídeo musical, al parecer grabado por la propia denunciante, que aparece en primer plano, que se encargó de distribuirlo "a su grupo de amigas de Whatsapp" y que estuvo colgado en la red social Musical·ly. El vídeo, ha insistido el letrado de la defensa, fue tomado el 24 de noviembre, fecha en la que ocurrieron los hechos denunciados, en torno a las 22:45 horas. Ha agregado que en él se aprecia "una actitud pacífica, amistosa", de todos los participantes y "no había agresión por ningún sitio", ha resumido. Junto al vídeo, las menores declarantes este lunes también se han referido a unas notas de audio de Whatsapp que pudieron haber intercambiado con la denunciante.

Uriarte ha asegurado que se trata de grabaciones en las que la supuesta víctima "se jacta, presume de haber mantenido relaciones con los tres" y ella misma advierte de que "como estos chicos se vayan de la lengua yo, si tengo que decir mentiras, las digo. Más o menos. Si tengo que inventarme algo, me lo invento". El abogado se ha mostrado convencido de que con estas pruebas "está cayendo el castillo de fantasía que se ha ido montando alrededor de esta denuncia" y ha lamentado que sea la defensa la que tenga que demostrar lo que no ha pasado. "Qué paradoja. Estamos intentando demostrar lo que no pasó. Como las pruebas diabólicas del medievo", ha opinado el letrado.

Uriarte ha insistido en que los jugadores en todo momento han negado la existencia de relaciones sexuales y al ser preguntado por si hubo tocamiento consentido según los chicos, el letrado ha contestado que "era ella la que tocaba". Ha remarcado que los acusados desconocían que se tratara de una chica menor de 16 años "ya que ella siempre ha presumido de tener más".

El defensor ha mostrado su confianza en la pronta puesta en libertad de su cliente y de los otros dos futbolistas, ya que, a su juicio, las circunstancias que avalaron su encarcelamiento han desaparecido. "No hay pruebas que destruir, ni hay riesgo de fuga, ni posibilidad de que se acerquen, no ya a la muchacha, sino ni siquiera a Aranda", ha manifestado.

El pasado 11 de diciembre tres jugadores del Arandina CF fueron detenidos como supuestos autores de un delito de agresión sexual cometidos contra una menor, de 16 años. Dos días después el juez ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres, Carlos Cuadrado Santos, Luch», de 24 años, Víctor Rodríguez Ramos, Viti, de 22, Raúl Calvo, de 19, tras lo que fueron trasladados los dos primeros a Burgos y el tercero a Valladolid.