¡Lío a la vista! Zidane:"¿Kepa? No necesito un portero"

Zidane habla claro. Ante la inminente llegada de Kepa, el portero del Athletic pasó revisión médica en Madrid el pasado jueves, el técnico galo se resigna. Zinedine no ha pedido fichar a un portero y hasta junio le hubiera gustado contar con la misma plantilla con la que empezó la temporada.

Yo, como entrenador, ahora no necesito un portero. Si en junio hay cambios, si nos sentamos y hablamos, puede ser que haya posiciones donde podemos fichar. Pero hoy en día no veo eso. Por eso no estoy hablando de los jugadores que no pertenecen al Madrid y respetando sobre todo a mis jugadores

El francés sabe que no puede manejar fichajes, si el club va en otra dirección, pero manda un mensaje a navegantes: que no salga ningún jugador de la actual plantilla.



No quiero que ningún jugador salga de la plantilla. Como sabemos hasta el día treinta y uno puede venir alguien, esto es el mercado. Pero hasta el momento yo no quiero a nadie porque estoy contento con mi plantilla incluso teniendo un poco de dificultades. Recuerdo que el año pasado no había estas preguntas porque el equipo estaba bien, jugaba bien. Al final resulta que cuando un equipo lo pasa de vez en cuando un poco mal parece que vamos a fichar. No, yo no soy de este tipo de entrenador



Además se refirió a la opción de que algún futbolista le pidiese salir: "Hablaría con el jugador y veríamos la solución mejor que podemos tomar. Pero ahora mismo me preguntas y te digo que no. Necesito a todos y los voy a necesitar hasta el final a todos".

"Una plantilla no son once jugadores, para mí no existe eso. Todos son importantes. Los hay que juegan más y los hay que juegan menos, siempre en una plantilla es así. Pero los necesito a todos", recalcó.