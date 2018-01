En caída libre, ¿hasta la Champions? (2-2)

Gareth Bale es la mejor y casi única noticia positiva para el Real Madrid. La Liga, jornada tras jornada, es una auténtica tortura para los campeones. Están a unos sonrojantes 16 puntos, y a saber a cuánto terminan del Barcelona a este ritmo. Si en condiciones normales a los jugadores del Madrid les cuesta horrores ser regulares cada fin de semana, imagínense ahora que tienen perdida la Liga en la primera semana de enero.

O eliminan al PSG, que ha metido seis goles en su último partido, o Zidane va a descubrir el lado más duro del Real Madrid. Ese que no se acordará de las Champions o Mundialitos cuando dude en pitar o no. A día de hoy, el equipo campeón de España, de Europa y del Mundo está más cerca de la Europa League que del tercer clasificado. El Real Madrid no es un equipo. Eso es lo más preocupante.

La única noticia positiva para el Madrid de su partido en Balaidos es Gareth Bale. Sus posibilidades en Champions y en Copa del Rey aumentan si el galés está a este nivel y sobre todo, no se lesiona. Sus números no engañan. Ha participado directamente en 11 goles en sus últimos 13 partidos con 4 asistencias y 7 goles. Porque Bale aúna dos aspectos que añoraba el Madrid: desmarques y gol, sobre todo gol. Con Cristiano y Benzema así, es más necesario aún.En tres minutos Bale marcó los mismos goles que el francés en toda la Liga. Al espacio, hay pocos jugadores más fiables si está bien físicamente. Se mueve constantemente o para recibir o para desmarcarse. Una bendición para los pasadores. Y lo más importante, parece que no tiene miedo a una recaída.

Por lo demás, más de lo mismo. La ONG "Real Madrid" sigue trabajando a destajo. "¿Necesitan goles? No se preocupen. Aquí está el Real Madrid para ayudarles". Los blancos son un equipo extremadamente vulnerable y más en las segundas partes donde se junta la falta de físico, el desorden y los tardíos cambios de Zidane. Pasó ante el Barcelona, pasó ante el Numancia, ha pasado ante el Celta y es probable que suceda en próximos encuentros.

Es probable porque en el Real Madrid el orden brilla por su ausencia y hay jugadores como Marcelo que no están bien desde hace tiempo y no ven peligrar su puesto. El partido del brasileño es para ponérselo en vídeo a primera hora del lunes, nada más cruzar Valdebebas. Inaceptable. Mal en los dos goles del Celta. Peor en el segundo en el que intenta regatear con una ruleta, pierde el balón y todavía sigue protestando al árbitro mientras Maxi, sólo, remataba a gol. En el primer tanto del Celta, ya le ha pasado en más ocasiones y por eso ya no es tan noticia. Wass finaliza, con una preciosa vaselina, un contraataque en el que Marcelo no aparece ni en el plano de la televisión. Y es que al brasileño, que no desborda en ataque como antaño, los ataques del rival nunca le cogieron defendiendo. Pese a todo, será titular en el próximo partido. Keylor Navas, que se quedó a media salida, no estuvo acertado, pero al menos en su caso compensó parando un penalti a Aspas en la segunda mitad.

El Real Madrid volvió a firmar un partido calcado a otros. Mucho toque, mucha presión arriba pero no llega a dominar ningún área.Controla el juego, por momentos juega mejor pero las ocasiones más claras suelen ser del rival. Así pasó en los primeros minutos donde el Madrid estaba mejor pero Aspas mandaba un balón al poste o Wass fallaba un disparo ante Keylor.

Pese a todo, hay que destacar la reacción del Real Madrid al gol del Celta. Dieron la vuelta al marcador en tres minutos. Kroos al espacio e Isco con un centro lateral, sirvieron dos buenas asistencias a Bale.

Y cuando todo apuntaba a una victoria del Real Madrid, llegó la segunda mitad. Y de nuevo, como ante el Barcelona, volvieron del vestuario con otra mentalidad. Poco a poco, fueron metiendo al Celta en el partido con posesiones cortas, buscando en exceso el pase complicado, el intentar llegar a portería contraria rápido cuando el partido demandaba esperar, esperar y seguir esperando a encontrar espacios. No fue así y por eso llegó el susto del penalti. Cristiano Ronaldo perdiendo un balón, en vez de buscar el pase sencillo, con Archaf en posición de extremo.

El aviso hizo despertar a Zidane y en el minuto 75, con Kroos, Modric e Isco fundidos, hizo los primeros cambios. Modric por Lucas, Kovacic por Isco. Luego entraría Asensio. Sólo se notó la presencia de Lucas, ayudando en defensa y fallando ocasiones en ataque, sobre todo un mano a mano en el minuto 89.

Mención especial para Iago Aspas. Es una bestialidad de jugador. Hace de todo y todo lo hace bien. Peligroso dentro y fuera del área con movilidad, velocidad, capacidad de asociarse, para jugar de espalda y una infinidad de recursos. Y juega siempre al límite. No así el Real Madrid que se mueve entre dos aguas. Quiere pensar ya en el PSG, pero no puede. Ese partido, todavía, está muy lejos. Mientras el Barcelona se refuerza con Coutinho y el Atlético de Madrid con Diego Costa y Vitolo, el Real Madrid no tiene previsto fichar más allá de Kepa. Está Liga se va a hacer muy larga.

Ficha técnica:

Celta de Vigo, 2: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Wass (Jozabed, min.89), Radoja, Hernández, Pione Sisto (Emre Mor, min.72); Iago Aspas y Maxi Gómez.

Real Madrid, 2: Keylor Navas; Achraf, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric (Lucas Vázquez, min76), Kroos; Isco Alarcón (Kovacic, min.77), Bale (Asensio, min.84) y Cristiano Ronaldo.

Goles: 1-0, m.33: Wass. 1-1, m.36: Bale. 1-2, m.38: Bale. 2-2, m.81: Maxi Gómez.

Árbitro: Jaime Latre (comité aragonés). Amonestó a Hugo Mallo y Aspas, por parte del Celta de Vigo, y a Casemiro y Keylor Navas, por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Santander disputado en el estadio de Balaídos ante 20.872 espectadores.