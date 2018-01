Cierran la puerta a dos de los grandes objetivos del Real Madrid

Se avecinan cambios importantes en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Florentino tirará de billetera y vendrán uno o dos cracks.

Benzema está sentenciado. Karim saldrá seguro y, para sustituirlo, hay un favorito que la dirección deportiva tiene apuntado en rojo: Harry Kane. El delantero del Tottenham, máximo goleador europeo del 2017, es el gran objetivo. El '9' inglés es mucho más que un killer. Tiene calidad para lucir, también, fuera del área.

El problema para el Madrid es que el Tottenham no tiene intención de vender a su estrella este verano. El presidente de los spurs, Daniel Levy,ha dejado claro que ningún jugador importante de su equipo saldrá en el mercado estival. Una declaración de intenciones en toda regla que augura unas negociaciones muy complicadas para el conjunto merengue. Levy, que ya dijo el pasado junio que Kane no valía menos de 222 millones de euros –lo que costó Neymar–, tiene fama de ser un duro negociador. Florentino no olvida la tortura que supuso cerrar los fichajes de Luka Modric y Gareth Bale.

Hazard renovará con el Chelsea

Eden Hazard es uno de los objetivos prioritarios del Real Madrid para la próxima temporada. Si Florentino Pérez no consigue sacar a Neymar del PSG, el belga es la segunda opción para esa posición de extremo izquierdo. Hazard, que lleva años esperando que el conjunto de Concha Espina se lance a por él, se negaba a renovar su contrato.

Sin embargo, este viernes la situación ha dado un giro radical. Hazard recula y, al fin, acepta "renovar con el Chelsea". El zurdo, cuando The Mirror le preguntó si renovará con los blues, afirmó: "Sí. Creo que Courtois primero. Y entonces firmaré yo".

El mercado, infladísimo desde el fichaje de Neymar por el PSG, se le pone cuesta arriba a los merengues. Chelsea y Tottenham cierran la puerta de salida a Hazard y Kane. Pero, ojo, si alguien es capaz de abrir una puerta que parece sellada ese es Florentino Pérez.