El duro rival de Florentino en la pelea por Neymar

El Real Madrid es el grande de Europa que menos ha gastado en fichajes esta temporada. Tan solo 42,5 millones de euros. La cúpula directiva tiene claro que la película será muy diferente este próximo verano. Llegarán uno o dos cracks. Karim Benzema está sentenciado, se busca un 9 de postín, y se volverá a intentar, por tercera vez, el fichaje de Neymar.

No lo tendrá fácil Florentino Pérez para ver cumplido uno de sus sueños -ver a Neymar de blanco-. El PSG no tiene intención alguna de negociar por el brasileño -en Francia no hay cláusulas de rescisión- y además, el Madrid no sería el único equipo interesado.

Según el medio francés Le10Sport, el Manchester United de José Mourinho prepara una mareante oferta de 500 millones de euros para hacerse con el ex del Barça.

Siempre según dicho medio, Neymar es ahora el preferido por el United de Mou para reforzar su delantera, en la que formaría tándem con Romelu Lukaku. Según el CIES Football Observatory, el exbarcelonista es el futbolista más valioso del mundo con un precio estimado de 213 millones de euros. Le sigue Leo Messi con 202,2 ‘kilos’. Cristiano Ronaldo ha caído en picado esta temporada y ocupa el puesto 49.

Neymar, que ha marcado 20 goles y repartido 14 asistencias en los 22 partidos que ha disputado desde su llegada al PSG, no solo le da al conjunto parisino un extraordinario rendimiento en el terreno de juego. Es la imagen del equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi. Su simple presencia ha fortalezido la marca mundial de un equipo que quiere colarse entre los gigantes del mundo del fútbol. Es la idea que tienen los altos mandos de la Qatar Investment Authority (QIA) -desde el 2011 se hicieron con todas las acciones del conjunto parisino-, un fondo soberano de inversión que maneja los beneficios de la explotación del petróleo y el gas natural del millonario país.

La QIA, además, es propietaria de la famosa tienda londinense Harrods, del edificio Empire State de Nueva York, la cadena Al Jazeera y posee acciones de aerolíneas como Iberia y Britsh Airways, los bancos Barclays y Credit Suisse, la casa Volkswagen o la productora Miramax de Disney.

Ya pueden venir el Real Madrid con 400 o el United con 500 millones de euros, que si la QIA, que tiene el dinero por castigo, no tiene intención de vender a Neymar, ni siquiera se sentará a negociar. La única vía de escape que le quedaría al brasileño sería enfrentarse cara a cara con su presidente, Nasser Al-Khelaïfi y pedir que le deje salir. Algo que ya hizo en su día el italiano Verratti ante el interés del Barcelona. ¿El resultado?... arrojó una moraleja. Jamás infravalores el poder de un jeque.