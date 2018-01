Acusan a Aspas de insultos racistas y el de Moaña responde

La resaca del Levante 0 Celta 1 nos ha dejado unas duras acusaciones de racismo del jugador del Levante Lerma.

Según el centrocampista, Iago Aspas le llamó "negro de mierda" durante el partido que ambos equipos jugaron en la mañana de este domingo en el Ciutat de Valencia:

Creo que estos actos de racismo no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda. Esto no puede pasar. Las medidas las han de tomar otras personas. Hoy me ha tocado a mí, pero no puede pasar

Lerma asegura que se ha dirigido al colegiado Álvarez Izquierdo para que anotase la acción, pero que le dijo que le tenía "hasta los huevos". "Les tocará revisar vídeos y a ver que pasar".

Iago Aspas ha dado la cara tras las duras acusaciones:

"Lo que se dice en el campo, se queda en el campo. Por ello no voy a reproducir lo que él me dijo a mí. En cualquier caso, yo no le llamé lo que él me atribuye".

El delantero internacional ha publicado en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto a su compañero de equipo Pione Sisto, autor del gol que dio la victoria al Celta en el Ciutat de Valencia. Pione, sursudanés, es uno de los mejores amigos de Aspas de la plantilla céltica.

Va sin indirectas Aspas en instagram. pic.twitter.com/CUB1NOmrMG — ¿El Depor Ganó? (@ElDeporGano) January 14, 2018

Celta y Levante han mostrado su apoyo a sus jugadores a través de sendos comunicados.