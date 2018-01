La escalofriante estadística que deja tiritando a Paco Jémez

Paco Jémez no ha empezado con buen pie su andadura en la Unión Deportiva Las Palmas. La goleada que le endosó el Girona a su equipo el pasado sábado (6-0) ha destapado una estadística que no deja en buen lugar al ex de Rayo y Granada -entre otros-.

Los datos de la trayectoria de Paco Jémez en Primera División (Rayo, Granada y Las Palmas) demuestran que como entrenador ha recibido cuatro goles o más en uno de cada 5,88 partidos ligueros disputados por sus equipos. En total, ha dirigido 159 partidos en Primera División y en 27 partidos sus porteros recibieron esa cantidad de tantos.