Contador toma la salida en la Vuelta a España pese a la dura caída

El español Alberto Contador (Tinkoff) ha tomado este sábado la salida en la octava etapa de la Vuelta a España, de 181,5 kilómetros entre Villalpando y el Alto de la Camperona, pese a haber pasado una mala noche y con dolores, principalmente en el gemelo izquierdo, como consecuencia de la caída que sufrió ayer a 700 metros de la meta de Puebla de Sanabria.

"He pasado mala noche. Me he despertado mucho. Ayer me acosté muy tarde trabajando con los fisios para tratar de bajar la inflamación del gemelo de la pierna izquierda. Vamos a ver qué tal se da el día. Confío en que con el músculo caliente todo vaya bien", explicó Contador.

A pesar de las molestias visibles del ciclista a la salida de su hotel en Zamora, Alberto Contador tratará de afrontar con cautela la etapa y confía en que la lesión en el gemelo sea sólo una contractura. "Haré rodillo antes de empezar la etapa para calentar y ver el alcance de la lesión. Me viene bien que antes de la subida final el recorrido sea llano", afirmó.

El ciclista madrileño tomó la salida en la localidad zamorana de Villalpando en el duodécimo puesto de la clasificación general, a 1.42 minutos del líder, el colombiano Darwin Atapuma (BMC).