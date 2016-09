Un luchador de UFC cuenta que mató a mujeres y niños en Iraq

El luchador del peso mediano de la UFC Tim Kennedy publicó en su perfil de Facebook una carta en la que aseguró que mató a mujeres y niños durante la guerra de Irak.

"Me preguntan mucho cómo y por qué no tengo estrés post-traumático. Posiblemente sea la última persona en la tierra a la que deberías preguntarle por esto. He matado a niños y mujeres durante la guerra. He visto a mis amigos y colegas soldados quemarse vivos. Mi vida adulta está llena de estas cosas de películas de terror. Podría tener pesadillas cada noche o estar medicado como víctima de estrés post-traumático si no eligiese cada día hacer algo diferente por mí y, más importante, por los hombres que murieron a mi izquierda y a mi derecha", aseguró Kennedy en una carta abierta publicada en su página de Facebook.