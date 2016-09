El español Mario Mola se proclamó campeón del mundo de triatlón al entrar en quinto lugar en la prueba de Cozumel, México, y después de que el británico Jonathan Brownlee sufriera un golpe de calor que le impidió cruzar la meta en primer lugar y, con ello, llevarse el título mundial.

