SOS runner: Cómo prepararse para tu primera maratón

Carreras populares, medias maratones y, por último, la gran prueba: la maratón. 42 kilómetros y 195 metros esperan a los atrevidos que deciden asaltar el escollo más grande del mundo del runner, al menos a nivel amateur.

En este artículo vamos a dar cinco consejos básicos para poder enfrentarse a una maratón con la seguridad y la convicción de poder obtener el resultado que queremos que, como mínimo, será finalizar la prueba a la que vamos a hacer frente con todo nuestro trabajo tanto mental, como físico.

Preparación física

"Un atleta popular puede afrontar casi cualquier reto deportivo con sólo 3 o 4 días de entrenamiento a la semana. Supone disciplina, mejora y tener siempre nuevos retos a los que enfrentarme, me ayuda a superarme en mi vida profesional", son palabras del atleta español Chema Martínez cuando le preguntaban en una entrevista acerca de la preparación para una maratón.

¿Qué mejor que un campeón de Europa de atletismo para darnos un consejo y motivarnos para nuestros objetivos? A lo que se refiere Chema Martínez con su afirmación es que la constancia es la única manera de alcanzar nuestros objetivos, pero controlando para no entrar en una dinámica de sobre esfuerzos.

El descanso es fundamental a todos los niveles. Entrenar todos los días puede hacernos caer en una rutina que termine por quitarnos las ganas de ir a correr o incluso coger manía a los entrenamientos programados. A nivel físico, tres cuartos de lo mismo. El cuerpo nos hablará durante el proceso de preparación para decirnos cuándo parar y cuándo bajar o subir la intensidad. Hacer caso a nuestras sensaciones es vital.

Alimentación

Fase de preparación: agua, agua y más agua. Esa es la primera premisa a tener en cuenta en cualquier proceso de preparación. Sin hidratación, la maratón acabará con nosotros y con nuestra resistencia física y mental con el paso de los minutos y los metros.

En cuanto a la comidas, los carbohidratos simples en combinación con las proteínas, serán esenciales durante las semanas o incluso meses en los que estemos en fase preparativa para la maratón. Antes de la misma, no habrá que variar la alimentación introduciendo elementos novedosos que alteren nuestra rutina.

Fase de carrera: en los días anteriores a la Maratón, los expertos recomiendan la "necesidad de reponer entre 3 y 5 gramos de carbohidratos por medio kilo de peso cada 24 horas, después de un entrenamiento de distancia, para recuperar las reservas de glucógeno".

En el desayuno previo a la carrera se estima que el consumo de calorías debe girar en torno a las 500 y 1000.

Durante la carrera, se deberá evitar la hipoglucemia comiendo en pequeñas cantidades elementos como fruta, geles o barritas energéticas. Todo ello con una hidratación constante cada 15 minutos aproximadamente.

Mentalidad

Muchos deportistas de élite lo recomiendan y cada vez más lo han reconocido abiertamente: para dominar el cuerpo y exprimirlo al máximo hay que controlar también la mente. La visualización de la carrera, la repetición de mensajes positivos que refuercen la preparación física ganada durante meses o la motivación externa e interna, son elementos cruciales para afrontar y superar una maratón.

Ensayo previo

Como todo en la vida, la práctica hace la perfección. Si tenemos la posibilidad de buscar un circuito con unas características parecidas o iguales a las que vamos a enfrentarnos el día de la carrera hay que sacar el mejor partido de esa ventaja. Ensayo y error, gracias a eso, podremos rozar la perfección a base de práctica.

Ausencia de presión

Este consejo no es sólo para la maratón sino para cualquier deporte. La expectativa debe ser consecuente al esfuerzo. Si nos hemos preparado para acabar la carrera ese debe ser el objetivo sin crearnos falsas esperanzas con tiempos que no son realistas con nuestro contexto personal. Una maratón debe ser una motivación que alegre nuestra vida, no que la condicione para mal.