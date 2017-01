Así destrozó Amanda Nunes a Ronda Rousey en 48 segundos

El regreso de Ronda Rousey a la UFC duró menos de un minuto. Volvió por la puerta grande, con sus seguidores llenos de esperanzas pero la brasileña Amanda Nunes tardó 48 segundos en tumbarla y consolidar su título de peso gallo.

El combate fue un visto y no visto. Nunes no paró de conectar golpes desde el primer segundo. Golpes fuertes y en la cara de Rousey que dio muestras de no estar a la altura. No sabía que hacer, donde moverse y como reaccionar ante tal avalancha de puñetazos. En total, fueron 27 golpes en 48 segundos.

Ante este panorama, el árbitro, Herb Dean, se vio obligado a poner fin al combate que supone un autentica decepción para Ronda Rousey, sus seguidores y el entrenador de la estadounidense, Edmond Tarverdyan, que está siendo el blanco de las críticas debido a ebido a la nefasta preparación del combate.

Amanda Nunes se burló de ella: "Ahora se retirará (otra vez) e irá a hacer películas para ganar un montón de dinero. En esta división hay mucho talento, hay que olvidarse de Ronda Rousey".