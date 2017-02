La caída de más placas de uralita en Balaídos ratifica que jugar el partido era una locura

La LFP decidió suspender el partido que enfrentaba el pasado domingo a las 20:45h al Celta y al Real Madrid en Balaídos por los desperfectos de la cubierta del estadio de la ciudad olívica como consecuencia del temporal que, aún hoy, azota Galicia .El informe técnico del Ayuntamiento de Vigo -redactados, entre otros, por un arquitecto- en el que se desaconsejaba disputar el partido por poner "en riesgo la seguridad de los espectadores", quemó al Real Madrid, la prensa deportiva y parte de su afición.

Mientras en Madrid algunos seguían presionando para jugar el partido --el conjunto merengue presionó hasta el último minuto para jugar el partido, anunciando incluso que la expedición blanca viajaría el domingo por la mañana a Vigo -, los últimos coletazos del temporal aún provocaban en la madrugada del domingo la caída de más trozos de uralita de la cubierta sobre la grada y el terreno de juego. De haber hecho caso a quienes insistían en que no había motivos para suspender el partido, este lunes podríamos estar hablando de una verdadera tragedia, de consecuencias mucho más graves que trastocar los planes del entrenador del Real Madrid.

Tras confirmar Berizzo en la rueda de prensa previa al partido que el Celta jugaría "con muchos suplentes" ante el Real Madrid, dando prioridad al partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey que el equipo celeste disputa en Vitoria el próximo miércoles, muchos madridistas ya dieron el partido por ganado, antes de jugarlo. Una de las salidas más complicadas que les quedan a los merengues de aquí a final de temporada, endulzada por las circunstancias.

Si en la noche del viernes fueron 20 metros cuadrados de uralita los que volaron desde la cubierta de la grada de Río hasta el césped (en algunos de los casos),en la madrugada del sábado al domingo fueron las láminas más deterioradas las que terminaron por volar. Ya lo había advertido el informe de los técnicos del Ayuntamiento de Vigo remitido a la Liga:

"Se comprueba que existen chapas corroídas con deterioros en el anclaje a la estructura que también están sufriendo movimientos con ráfagas de viento, con riesgo evidente de desprendimiento de esas chapas, que pueden desplazarse y afectar en su caída tanto a los graderíos como al propio terreno de juego", comentaba de un modo textual el informe. A modo de profecía.

Con el temporal remitiendo poco a poco, se espera que este miércoles puedan comenzar los trabajos para tapar la zona afectada y que el campo pueda ser utilizado en el partido de la Europa League del jueves 16 ante el Shakhtar Donetsk.

En la Premier, por cuestiones metereológicas, se suelen suspender varios partidos cada temporada. La liga inglesa, que da lecciones de organización, prevé estás situaciones y deja huecos en el calendario para poder disputar tales partidos. La Liga, con un calendario apretadísimo, no deja resquicios a los imprevistos.

En Vigo, muy molestos

Tras anunciarse la suspensión del Celta-Real Madrid, comenzó el linchamiento mediático. Muchos exigían que se arreglara el mismo día del partido los desperfectos, sin tener en cuenta la salud de los operadores ni el Real Decreto 2177/2004 que prohíbe en España trabajar en altura con vientos de mas de 40 km/h.

Otros hablaban de jugar el partido en San Lázaro -el único estadio en Galicia que podía albergar el encuentro, tras los destrozos acecidos en Riazor, cuenta con un aforo de 12.000 espectadores, cuando el Celta cuenta con 22.000 socios-, el Molinón -Gijón está a cuatro horas de Vigo- o incluso en el Bernabéu ¡Que más da que gran parte de la afición del Celta no pueda ver en directo uno de los partidos más interesantes de la temporada! Lo importante era jugar el partido, sí o sí.

De repente el temporal que ha matado a un hombre en Galicia, abre los telediarios, doblado torres eléctricas, levantado tejados, roto diques o hundido algún barco, era una simple brisilla marina cuya importancia había multiplicado el Celta con ayuda del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Un Caballero que, por cierto, está en plena disputa con el presidente del Celta, Carlos Mouriño, por la posible venta del estadio.

Tras no conseguir el objetivo de jugar sí o sí el partido, llega la pataleta. Desde teorías conspiratorias en las que el Celta junto a su alcalde maquinan un maquiavélico plan, sacándose de la manga un temporal para perjudicar los intereses del equipo de Zidane, pasando por amenazas de abandonar la Liga para jugar la Liga Europea, una competición en la que solo cabrían los peces gordos, hasta señalar la categoría en la que debería jugar el Celta, Segunda B o Tercera, por tener un estadio, que en plena remodelación y como consecuencia de un temporal que ha producido destrozos en A Malata -campo del Racing de Ferrol- y Riazor -estadio del Deportivo de la Coruña-, no les ha permitido disputar un partido que ya daban por ganado por las ya anunciadas rotaciones de Berizzo.

En Vigo, aficionados al Celta, jugadores y directiva, no salen de su asombro y están muy molestos con la actitud de ciertas personas e instituciones por su forma de valorar e interpretar los hechos acontecidos. La sensación que queda en la ciudad olívica es que muchos han mostrado ante esta situación que en este país, si no eres del Barcelona o del Madrid, no le importas a nadie. Parece probable que Balaídos se sumará a partir de este incidente a los ya muchos estadios que reciben al Madrid con gran hostilidad.