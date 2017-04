Sara Pérez, de ser una niña prodigio en natación a triunfar en triatlón

En 2004, Sara Pérez, fue séptima en el 4x100 de los Juegos Olímpicos de Atenas. Tenía 16 años y era una niña prodigio. "Eso decían", comenta mientras se ríe. Las crónicas de por aquel entonces hacían referencia a un joven con mucho talento y futuro en la natación. No se equivocaban porque fue diploma olímpico en Grecia pero el futuro de Sara no estaba en una piscina.

Tras ser campeona de Europa junior, campeona de España, Sara decide dar un vuelco a su vida al entrar en la universidad. Ordena sus prioridades y la natación no estaba entre ellas. En el 2011 y tras estar establecida en la residencia Blume, en Madrid, decide cambiar la natación por el triatlón. "No tiene nada que ver la natación que hacía con la del triatlón. En aquella época nadaba 800 o 1500 metros y ahora lo tengo que tener más o menos controlado, no me gustaba nada en aguas abiertas y me queda mucho por aprender a desenvolverme con la gente. Tengo muchas carencias en ese aspecto", nos cuenta. La natación podría ser el nexo común entre su deporte de origen y el que actualmente practica pero no tiene mucho que ver y aun así, no le ha impedido triunfar en el triatlón.

La pasada semana, en Rabat, ganó la Copa de África, su primer título internacional a los 29 años. "Emoción y alegría sin acabar de creérmelo. No pensaba que pudiera ganar", asegura tras pasar primera por línea de meta en una hora y tres minutos.

Hablamos con Sara tras una sesión de entrenamiento. Nos cuenta que tampoco le dedica mucho tiempo al triatlón. De echo, asegura que es de las que "menos tiempo entrena, unas 17 horas a la semana". No es que vaya sobrada, es que Sara ha ganado a deportistas más jóvenes, que se dedican al triatlón desde hace más tiempo y teniendo que compaginar sus entrenamientos con su otro trabajo, dar clases de natación a niños pequeños y clases personales a adultos. El caso de Sara Pérez es extraordinario y puede que hasta único. No habrá muchas deportistas que hayan sido diploma olímpico en un deporte y luego hayan triunfado a nivel internacional en otro totalmente diferente.

