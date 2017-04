¿Qué nos espera a nivel deportivo en mayo aparte de fútbol?

Las semifinales de la Champions, la final de la Copa del Rey (27 de mayo), el campeón de Liga en los campeonatos europeos y de la Europa League (24 de mayo)… El fútbol tendrá un importante protagonismo en el mes de mayo, pero no sólo del deporte rey en España viven los aficionados. En Libertad Digital hemos elaborado un calendario con los eventos deportivos más importantes del próximo mes.

La Liga Endesa y la Euroliga serán las protagonistas del mes de mayo ya que la temporada regular en España llegará a su fin en el quinto mes de 2017 sumado al inicio del playoff mientras que el campeón de Europa saldrá de la Final Four de Estambul que se disputará del 19 al 21 de mayo. El Real Madrid es el único representante español que sigue en el torneo.

Fuera de territorio europeo, laNBAtambién atraerá todas las miradas para ver qué dos equipos acceden a las finales.

Fernando Alonso y Carlos Sainz disputarán el Gran Premio de España del 12, 13 y 14 de mayo en Barcelona y sólo el piloto madrileño añadirá a esta carrera la disputada en Mónaco el fin de semana del 26, 27 y 28. Alonso no estará presente en Montecarlo por disputar las 500 millas de Indianápolis.

Fernando Alonso podría hacer historia siendo el primer piloto español en conseguir el triunfo final en las 500 millas de Indianápolis el próximo 28 de mayo. No estará en el Gran Premio de Mónaco porque las fechas se solapan.

Exited. I love RACING. I'm just a RACER. Indy 500 here we come!!! 💪💪💪 #mclaren #honda #14 #f1 #indy pic.twitter.com/1LZ50FqSiC