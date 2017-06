Carolina Marín vive sus días más duros como profesional

Carolina Marín es una de las deportistas españolas con más pasado, presente y futuro del panorama nacional y por esa razón cada triunfo y cada derrota se analizan con mucha más atención que en otros casos.

En los últimos torneos de bádminton con participación de Carolina se ha podido ver la peor versión de la onubense con dos derrotas en primera ronda. El Confidencial ha publicado una entrevista con su entrenador, Fernando Rivas, que ha reconocido que su pupila no está del todo bien.

"La sensación es bastante mala. Se está cuestionando mucho, está dudando. Pero es lo normal. Lo que toca es analizar por qué no están saliendo las cosas y a mí me toca levantar el equipo y seguir pensando que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Si es que es así, si no, como siempre hemos hecho, habrá que analizar y cambiar y hacer los ajustes necesarios para volver a la senda de la victoria", comentó Rivas.

Con el Mundial de Glasgow en el horizonte, el técnico de Carolina pide calma y no pensar en cambios drásticos: "Tampoco hay que poner el grito en el cielo.Hemos hecho un repaso de todos los partidos que ha jugado este año, incluso desde que jugó la primera final de un Superseries en Australia 2014, justo antes de ganar el Mundial. Se ha mantenido muy arriba, con muy pocas sorpresas, durante tres años. Hay que ser prudentes y hay que analizar esto con calma y cautela y fuera del calentón de haber perdido".

El 21 de agosto arranca el Mundial y Carolina Marín buscará su tercera medalla de oro en este campeonato. Si recupera su mejor bádminton será nuevamente favorita al metal.