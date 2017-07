Markel Irizar, el ciclista que venció al cáncer

Hoy arranca el Tour de Francia. Todos los pronósticos apuntan a la victoria para Froome, Quintana o Contador. El de Pinto cuenta, esta vez sí, con un buen equipo que le puede acompañar al objetivo. Y entre esos gregarios un nombre destaca por encima de los demás: el de Markel Irizar, Bizipoz.

No es un ciclista cualquiera. A sus 37 años el de Oñati tiene a sus espaldas 5 presencias en la ronda gala, aunque no haya conseguido ninguna victoria. La más importante, no obstante, la consiguió años atrás, y poco tiene que ver con el ciclismo.

Nacido para ser ciclista

Markel Irízar Aranburu nacía en Oñati, Gipuzcoa, el 5 de febrero de 1980. Tras probar en varios deportes, y como muchos de sus compañeros, se dio cuenta de que lo suyo era el ciclismo. Una capacidad atlética muy superior a la media, y un carácter altamente competitivo, le iban a ayudar en el camino.

Pero cuando estaba comenzando a destacar entre los ciclistas juveniles, se llevó un inmenso golpe: el suicidio de su padre. Era muy joven, apenas contaba con 18 años cuando se enfrentó a tan dramática situación. Fue en el ciclismo donde halló la fortaleza para salir adelante.

Evidentemente, no es un suceso que se pueda olvidar, pero entonces decidió afrontar la situación con fuerza, convirtiéndose en una persona más completa y, sobre todo, en un mejor ciclista. Su progresión sigue imparable, y con 22 años su nombre suena ya en todas las quinielas para convertirse en profesional.

Una noticia aún peor

Pero entonces, la vida le tenía reservada una jugada aún peor. En septiembre de 2002, durante la Vuelta al Goierri, del calendario amateur, Markel Irizar se encuentra en la habitación de hotel junto con su compañero de equipo en el Olarra Axier Atxa, cuando casi por azar descubren la terrible situación: Irizar tiene un bulto extraño en un testículo. Unas semanas después, el diagnóstico confirmará las terribles sospechas: tiene cáncer de testículos.

El trance se hace muy duro, para él, y para su familia, que veía cómo recién salida de una, se iniciaba otra pesadilla. Pocos días después le extirpan el testículo, y comienza a recibir tratamiento. "Fue muy jodido. Quería estar a oscuras, tranquilo, sin ruido. Tenía continuamente una sensación de frío…"

Las ganas de vivir

Markel Irizar decidió entonces que iba a luchar. Hubo dos motivaciones que le mantuvieron fuerte en los peores momentos. Una, volver a montar en bicicleta; volver a sentirse ciclista. El mazazo le había llegado cuando estaba a las puertas de ser profesional, y quería retomar aquel camino. Lo tenía claro.

La otra, una carta. Una carta que en realidad era una contestación. Cuando, aún siendo juvenil, se enteró de que a Lance Armstrong le habían diagnosticado cáncer, decidió enviarle una misiva de apoyo y ánimo. Ahora que era él quien estaba en el hospital tratándose de un cáncer, Armstrong le devolvió el gesto, de su puño y letra. "¡Mucho ánimo hombre! Te vas a poner bien. Sé fuerte y positivo. Con todo mi cariño, Lance" era el escueto pero contundente mensaje de Lance Armstron.

4 meses y 20 sesiones de quimioterapia después de comenzar aquella pesadilla, Irizar recibió al alta. Y lo primero que hizo fue salir en bicicleta. "Me fui sólo, a rodar, pensando en un montón de cosas… y comencé a disfrutar de las pequeñas cosas, como tomarte un café con los amigos, o pegarte una ducha".

Meses después regresaría al pelotón aficionado de la mano del Olarra-Orbea, con el único sueño de convertirse en ciclista profesional. Sueño que alcanzó al año siguiente, al pasar a formar parte del Euskaltel Euskadi. Desde entonces, se ha dado a conocer como imprescindible en su equipo, primero en el Euskaltel, y después en el Radioshack Trek. Imprescindible por su profesionalidad, por ser un gran gregario, porque siempre estaba dispuesto a luchar por sus compañeros.

E imprescindible sobre todo por su carácter animoso, feliz, que contagiaba al resto de sus compañeros, siempre buscando el lado positivo de cualquier situación, siempre animando a su líder y al resto del equipo. Así lo han reconocido siempre sus compañeros. "Tiene una manera muy diferente de vivir la vida. Para él, las cosas pequeñas son muy grandes. Es un ejemplo de cómo vivir siendo positivo, y no estar todo el rato quejándose", declararía uno de sus mejores líderes, Fabian Cancellara.

Hoy, Markel Irizar está viviendo su demicocuarto año consecutivo como ciclista profesional, y de arrancar su sexto Tour con el Trek Segafredo. Un equipo concienciado con la lucha contra el cáncer, que subasta bicicletas de sus integrantes para recaudar dinero que posteriormente destina a esa lucha. Y donde espera poder ayudar a Alberto Contador a conseguir su tercer Tour de Francia.