Kasparov desempolva el tablero

La leyenda del ajedrez ruso, Garry Kasparov, excampeón del mundo, anunció que abandona su retiro para participar en el torneo de San Luis (Estados Unidos).

"Tengo la impresión de que haré subir la media de edad y bajar el ranking promedio", anunció en Twitter el excampeón de 54 años, que se retiró en 2005. "¡Listo para ver si recuerdo cómo mover las fichas!", tuiteó con su habitual sentido del humor.

"Los mejores jugadores del pasado y del presente se enfrentarán en Estados Unidos. (...) El legendario campeón del mundo Garry Kasparov saldrá de su retiro para jugar contra los modernos más talentosos del ajedrez", en un nuevo torneo del circuito mundial, anunciaron los organizadores en un comunicado.

Del 14 al 19 de agosto, Kasparov, un opositor al presidente ruso Vladimir Putin que reinó en los tableros durante 15 años en las décadas de 1980 y 1990, jugará contra nueve ajedrecistas, entre ellos seis miembros del "Grand Chess Tour", que reúne a los mejores del mundo.

Kasparov, una vida de película

Garry, que no ha dejado claro si seguirá compitiendo después del torneo de San Luis, es uno de los ajedrecistas más importantes de la historia y su retorno supone un viaje en el tiempo que vuelve a traer a escena una de las figuras más emblemáticas del deporte. Y es que, la vida del ajedrecista de origen judío, aunque nació en Bakú en 1963, no tiene desperdicio. A los siete años murió su padre y adoptó el apellido de su madre, Gasparyan, que lo había rusificado convirtiéndolo en Kasparov. "Crecí con la familia de mi madre, con mi abuelo, que solo tenía tres hijas, y todo el mundo sabía que yo era medio judío, medio armenio, así que no era un intento de esconder nada".

Tras la caída de la Unión Soviética adoptó la nacionalidad rusa. En 1990 tuvo que huir de Bakú a Moscú: "El trauma psicológico fue horrible", recuerda Kasparov. Su madre jugó un papel vital en su carrera como ajedrecista. Tras perder a su marido, dejó su trabajo como ingeniera de armas automáticas, y se propuso una misión: convertir a su hijo en campeón del mundo.

Por aquel entonces, la Unión Soviética era el lugar perfecto para desarrollar la carrera de ajedrecista. Los soviéticos apostaron fuerte por el ajedrez, utilizándolo como instrumento para demostrar su superioridad intelectual.

Tras dejar atónitos a todos ya con 14 años, Kasparov, un jugador especial, se ganó el derecho de enfrentarse contra el campeón del mundo, Anatoly Karpov, en 1984, por el título mundial. Una partida que quedará para la historia.

Al mejor de seis victorias, Karpov empezó como un tiro. Ganó cuatro de las nueve primeras partidas y el título parecía en su mano. Nada más lejos de la realidad. Kasparov se vino arriba y empezó a minar la moral de su rival. En la partida 48, tras una serie increíble de empates, Kasparov ganó su tercera partida y puso el resultado 5-3. Por entonces, el enfrentamiento duraba cinco meses y Florencio Campomanes, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, decidió cancelarlo sin vencedor. La decisión no gusto a nadie. Ambos jugadores querían seguir, aunque Karpov había perdido 10 kilos a lo largo de la final y parecía tener las de perder.

La revancha se disputó al año siguiente. Kasparov se impuso a Karpov convirtiéndose, a los 22 años, en el campeón de ajedrez más joven de la historia. Sus duelos con Karpov, afín al régimen soviético, fueron legendarios y sirvieron para popularizar el ajedrez por todo el mundo.

Kasparov, que actualmente vive en Nueva York, lleva años como opositor de Vladimir Putin, exigiendo unas elecciones justas y libres, lo que le ha causado numerosos problemas. Fue detenido, condenado a cinco días de cárcel e incluso se vio obligado a abandonar Rusia en 2013 al considerar que su vida estaba en peligro.

La guinda al pastel de una vida de película es contra quien perdió Kasparov en 2014 cuando luchaba por ser presidente de la Federación Internacional de Ajedrez: Kirsan Ilyumzhinov –cercano a Putin–, un multimillonario que asegura haber sido secuestrado por extraterrestres que se lo llevaron a otro planeta en una nave espacial gigante. Agüita.