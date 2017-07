Por segunda vez consecutiva, Iván Álvarez terminaba primero en la carrera del Triatlón de Vitoria. Pero en esta ocasión la alegría sería doble. Tras cruzar la línea de meta, la organización y su mujer, Carla, le tenían preparada una sorpresa: un sobre con fotografías de su hijo recién nacido. Iván, que ha atendido la llamada de esRadio, no sabía nada.

"Imagínate. Tras ocho horas y media de competición, las rodillas se me doblan y me desplomo al suelo de pura emoción. Yo no intuía nada porque ella no salía de cuentas hasta este próximo viernes", nos explica.

Iván Álvarez gana el Triathlon Vitoria-Gasteiz por 2ª vez y se entera en meta de que es padre ¡No te pierdas el video ! pic.twitter.com/UnIbl7Un7h — Triatlón Noticias (@triatlonnoticia) July 9, 2017

"No me podía imaginar para nada que iba a nacer el día antes de la carrera. Lloré como una magdalena, como otros muchos que también lo hicieron en la línea de meta", afirma todavía emocionado, Ivan, padre de ahora dos hijos, Liam y Gael. "Es un día que nunca olvidaré", dice.

Puedes escuchar la entrevista completa aquí: