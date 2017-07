El atleta estadounidense Gil Roberts, miembro del relevo 4x400 metros que se coronó campeón olímpico en Río de Janeiro el pasado verano, dio positivo en un control antidopaje debido a besos intercambiados con su novia, informó la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

La USADA anunció el pasado 26 de junio que Roberts había dado positivo en marzo a un producto prohibido usado como una sustancia enmascarante, el probenecid, pero que había evitado la suspensión por haber ingerido la sustancia de forma inadvertida. La USADA emitió el informe de expertos que llevó a exonerar a Robert, quien participará en agosto en el Campeonato Mundial de 2017 en Londres.

Según el experto independiente encargado del caso, Roberts ingirió la sustancia prohibida "por besar con frecuencia y apasionadamente" a su prometida en los días y horas que precedieron a la visita del controlador de la USADA. "Unas semanas antes del control realizado el 24 de marzo, la señora Salazar (novia de Roberts) viajó con su familia a la India. Debido a una infección en los senos, ella buscó un medicamento para curarse", dice el informe. Un farmacéutico local prescribió el medicamento Moxylong, que ella continuó tomando a su regreso a los Estados Unidos, incluyendo una vez a unas pocas horas del control que le fue realizado sin previo aviso a su pareja Roberts, explica USADA.

Después de escuchar a la pareja y los análisis de la sustancia nociva, el experto encontró que no había ningún intento de dopaje. "Roberts no tenía idea de que al besar a su novia podía ingerir la sustancia prohibida. Cuando él la besó, no podía percibir el olor o el sabor de la droga", dijo el experto. Roberts, de 28 años, terminó el mes pasado en segundo lugar en los 400 metros de los campeonatos de Estados Unidos con crono de 44.22 segundos, lo que le dio su boleto para el Campeonato Mundial en Londres.