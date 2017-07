Mikel Landa lo tiene claro: "Nunca más volveré a ser segundo de un equipo"

Mikel Landa, ciclista español del Sky, está harto de tener que trabajar para otros. Landa se ha ganado a pulso poder luchar sin freno. Ser jefe de filas. En esta edición del Tour ha tenido que sacrificarse para ayudar a Froome.

Antes, en el 2015, cuando defendía los colores del Astana, en pleno Giro, ya le pasó algo similar. Su equipo le frenó para ayudar a Fabio Aru, el por entonces líder del equipo kazajo.

Landa lo tiene claro: " Esto no me puede volver a pasar. Donde vaya hay que tener las cosas claras. No quiero volver a ir de segundo, y si voy es porque quiero".

El escalador vasco, que admite que hoy por hoy Froome es superior, promete lealtad al británico hasta el final del Tour: " "cara a cara Chris Froome es superior. Trabajaré para que pueda ganar el Tour, y a la vez, buscaré meterme en el podio".

Muchos medios de comunicación sitúan a Landa en el Movistar el próximo año. Habrá que ver si lo sucedido en este Tour no le hace reflexionar -en el equipo español podría vivir una situación muy parecida con Nairo Quintana y Alejandro Valverde- y cambiar de idea.