El referéndum ilegal de Cataluña, convocado por Carles Puigdemont para el próximo 1 de octubre, salpica también al deporte. Hasta tal punto de que la Federación Catalana de Gimnasia (FCG) ha decidido modificar el calendario de las próximas competiciones para no interferir en el desarrollo de la consulta independentista.

La noticia la adelantaba el miércoles Ok Diario y ha sido confirmada por el propio presidente de la Federación, Xavier March, en declaraciones al programa Es la Tarde de Dieter de esRadio.

March quiso echar balones fuera en un primer momento, asegurando que las fechas las elegía la Federación Española de Gimnasia, pero luego sí acabaría reconociendo que es la federación catalana la que ha modificado su propio calendario para plegarse ante los anhelos separatistas de Puigdemont.

"Ha habido ese cambio de fecha en previsión de que no pueda interferir nada en lo que suceda ese fin de semana (30 de septiembre-1 de octubre). A día de hoy no sabemos si se va a celebrar el referéndum, pero es posible que sí, por lo que la Federación prefiere cambiar la fecha, como ya ha hecho en otras ocasiones", ha dicho en esRadio un Xavier March que, en cualquier caso, recalca que prefiere "no entrar en temas políticos".

El presidente de la FCG confirma así la noticia adelantada por OK Diario, que publica un correo electrónico de ese organismo en el que se un cambio de fecha de varios eventos: la primera fase de la Copa Catalana de Conjuntos, el Campeonato de Cataluña Base de Conjuntos, el campeonato Copa Base individual y la clasificación para la Copa España de Conjuntos.

Este periódico también destaca que la FCG es una de las entidades que más ayudas reciben por parte del Consejo Catalán del Deporte —organismo dependiente de la Generalidad que preside Carles Puigdemont—, con una subvención para este año de 332.870 euros.

De esta forma, la Federación de Gimnasia se pliega así a los deseos separatistas del president y sigue en cierta forma los pasos de la Federación Catalana de Twirling, que hace un mes, durante el Campeonato Europeo de esta modalidad celebrado en Tortosa (Tarragona), utilizó a niñas portando la estelada en el pabellón municipal y ante un cartel independentista que rezaba: "Una nación, una selección".