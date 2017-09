¿Por qué están en pie de guerra los 'perros' de la NFL contra Trump?

Todos unidos contra Donald Trump. Esa es la seña de identidad de propietarios y jugadores de la NFL. Las aguas bajan revueltas en la mejor liga de fútbol americano del mundo. No le perdonan al presidente de los Estados Unidos sus palabras en las que afirmaba que le gustaría ver despedidos "a los hijos de perra que ponen la rodilla mientras suena el himno".

Trump volvió a mear fuera del tiesto. Donald se refería a los masivos arrodillamientos y ausencias de todas las franquicias en la ceremonia previa a los partidos de la tercera jornada cuando suena el himno americano.

Tan solo algún jugador de raza blanca -entre los que se encuentra el granadino, Alejandro Villanueva, de los Pittsburgh Steelers-, toda la comunidad que forma la NFL está en pie de guerra contra Trump. Le piden respeto.

La raíz del asunto en un gesto del ex quarterback de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick, que comenzó a protestar por los casos de desigualdad racial, en especial de policías blancos contra ciudadanos negros arrodillándose durante el himno.

Kaepernick que vio como se quedaba sin equipo por sus protestas, ha ido ganando adeptos y a día de hoy, ha conseguido poner a toda la NFL en contra de Trump. Incluso a algunos propietarios y jugadores que tiene amistad con el actual presidente de los Estados Unidos. Es el caso de Tom Brady, quarterback de los Patriots, que afirma que "discrepo de sus palabras y apoyo a mis compañeros en sus quejas".

Las estrellas de la NFL sienten que se está coartando su libertad de expresión y no se cortan a la hora de protestar. Es el caso de Odell Beckham Jr, jugador de los New York Giants, que anotó dos touchdowns en su visita a Philadelphia y los celebró con dedicatoria especial para Donald Trump. El primero, poniéndose a cuatro patas y levantando una pierna como si fuera un perro orinando.

El segundo, levantando en alto el puño derecho para emular el famoso gesto del ‘Black Power’ de Tommie Smith en el podio olímpico de los 200 m. en México’68. "Si soy un perro, entonces actuaré como un perro", dijo OBJ, a quien los árbitros sancionaron por celebración no permitida, un código de conducta que está establecido en el reglamento de la Liga.

El último en manifestarse ha sido Michael Jordan, quien da un palo a Trump: "Uno de los principios fundamentales de este país es la libertad de expresión y en Estados Unidos tenemos una larga tradición de protestas pacíficas y no violentas. Quienes ejercen su derecho a expresarse pacíficamente no deberían ser demonizados o condenados al ostracismo. En un tiempo de creciente odio y división en el país, deberíamos estar buscando maneras de trabajar juntos y apoyarnos unos a otros y no crear más separación".

El incendio provocado por la bocaza del presidente amenaza con seguir extendiéndose.