Fue un momento que congeló la sangre de todas las personas que estaban en el Yankee Stadium de Nueva York y también de los seguidores que lo vieron por televisión. Una niña de dos años recibió un golpe escalofriante cuando una bola perdida acabó impactando en su rostro a más de 105 km/hora.

Una vez producido el impacto, dos personas, aparte de la propia niña, vieron pasar los segundos como si fuesen horas. Uno de ellos fue su padre y otro fue el bateador cuyo error pudo acabar en tragedia. En EEUU ya se han hecho eco del diálogo que tuvieron ambos una vez acabado el partido.

"Me dijo que no debía preocuparme tanto por eso. 'Entendemos lo preocupado que estás, no fue culpa de nadie. Sólo es uno de esos extraños accidentes'. Me dijo que la familia estaba contenta de que ella estuviese bien", comentó Todd Frazier, jugador de los Yankees de Nueva York.

Por su parte, el padre de la niña tranquilizó a Frazier y habló de una semana de recuperación en el hospital antes de que su hija salga del mismo.