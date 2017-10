Ander Mirambell: "Sería un sueño ser catalán y abanderado en los Juegos con España"

Ander Mirambell nunca ha escondido que se siente catalán y español y, por esa razón, como él mismo reconoce, "ha sido marcado" en alguna que otra ocasión. El deportista español, único en disputar unos Juegos Olímpicos en la modalidad de Skeleton, pasó por El Primer Palo de esRadio para repasar la actualidad derivada del referéndum ilegal en Cataluña.

"Lo que pasa en Cataluña es digno de una película de Hollywood que no entiendes.Estamos asustados. Están queriendo romper una cultura y unos lazos sin ni siquiera preguntas. Para mí sería un sueño ser abanderado español en los próximos Juegos Olímpicos. No he visto esta película antes, estoy asustado porque no sé cuál va a ser la solución. Me han llamado del extranjero preguntando qué pasa. Y cuesta mucho explicarlo", dijo Mirambell en su entrevista con Juanma Rodríguez.