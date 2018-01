La campeona de España de ajedrez también renuncia al Mundial de Arabia Saudí

La actual campeona de España de ajedrez, la grancanaria Sabrina Vega, ha decidido no acudir al Mundial de partidas rápidas y relámpago que se está disputando estos días en Riad, la capital de Arabia Saudí. Al igual que la selección nacional femenina, Vega ha declinado acudir a ese país por la discriminación que las mujeres sufren en Arabia Saudí.

Vega se suma así a las campeonas mundiales en diferentes categorías, las hermanas ucranianas Anna y Mariya Muzychuk, que a finales del pasado mes de diciembre decidieron no defender sus títulos por las mismas razones.

"En unos pocos días voy a perder dos títulos de campeona mundial, uno tras otro. Sólo porque he decidido no ir a Arabia Saudí. No jugar con las reglas de otro, no llevar abaya, no ser acompañado al salir y no sentirme una criatura de segunda (...) Estoy lista para defender mis principios y saltarme el torneo", escribió Anna el pasado 23 de diciembre en su cuenta de Facebook.

Las mejores condiciones económicas hasta ahora

Y es que la organización del Mundial había dado permiso para que las mujeres pudieran jugar por primera vez sin llevar hiyab —el velo que cubre la cabeza— para las mujeres, pero imponía otras normas de vestimenta como la obligación de que las participantes femeninas llevasen abaya —el típico vestido hasta los pies, parecido a una bata, que las mujeres utilizan en gran parte del mundo musulmán— o trajes con pantalón y camisas blancas de cuello alto.

Vega argumenta argumenta su decisión. "Evidentemente, las condiciones económicas han sido las mejores hasta el momento en un Mundial de este tipo. El montante de premios era muy atractivo. Yo no voy porque me niego a ceder ante ciertas reglas de conducta", afirma la jugadora grancanaria, que a finales del próximo mes de febrero cumplirá 31 años.