Jornada intensa en Misano durante la disputa de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Si la primera sesión estuvo marcada por el accidente de Andrea Iannone, en la segunda se produjo un incidente de carrera entre Aleix Espargaró (Suzuki) y Valentino Rossi (Yamaha).

Ocurrió poco después del inicio de la FP2: en una vuelta lanzada, Rossi se encontró a Aleix en mitad de la pista. El italiano tuvo que soltar la maneta del acelerador y le recriminó al español que se encontraba en mitad de su trazada. Hubo gestos subidos de tono por parte de ambos, y especialmente una peineta de Il Dottore dedicaba a Aleix. Pero lo más grave llegó en el paddock, cuando ambos explicaron su versión de lo sucedido.

"Aleix me ha visto y se ha quedado en mitad de la pista. Miente si dice que iba por su trazada. Después me ha mandado a tomar por culo", decía un Valentino Rossi que, en tono jocoso, retaba al piloto catalán: "Ha tenido suerte de que cuando he llegado al box él seguía en la pista...».

La versión de Espargaró era muy distinta. "Si Rossi está nervioso que se tome una tila. Debería preocuparse de apretar más y no hacer tantos números, yo estaba fuera de su trazada", insistía.