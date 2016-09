El intenso pique entre Lorenzo y Rossi en plena rueda de prensa

La relación entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi echa chispas. El último capítulo de la manifiesta tirantez reinante entre ambos pilotos ha sido en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de San Marino. Con Dani Pedrosa de testigo en medio de ambos, una pregunta sobre la pasada que le hizo Valentino a Jorge en las primeras vueltas del circuito, encendió la mecha.

Rossi contestó así a la pregunta de un periodista sobre el citado adelantamiento: "Adelantar en Misano es muy difícil. Lo intenté desde el principio, modificando alguna cosa, porque en Mugello ya fui detrás de Lorenzo y tuve la mala suerte de que se me rompiera el motor. Esta vez he intentado ir delante de él», así contestó Rossi.

Lorenzo, en cuanto escuchó a Valentino, saltó como un resorte:

"Si pregunta por esto es porque quizá la maniobra es agresiva. Puede haber opiniones diferentes y la mía es que el adelantamiento ha sido muy agresivo. Él no necesitaba hacer este tipo de adelantamiento, pero sabemos que es su estilo. Otros pilotos adelantan más limpio".

Al escuchar las palabras de Jorge, Rossi sonrió, Lorenzo le miró a los ojos y le dijo: "Es verdad". El piloto italiano, entre risas, respondió "No es verdad". Ahí comenzó un intercambio cruzado de impresiones.

3ra parte! 😂😂😂 @lorenzo99 como duele que VALENTINO ROSSI, te gane! 37 años, 20 años compitiendo..2do del mundial🇮🇹 pic.twitter.com/EvlPsYVoBE — Sara Castillo (@Saracastmel) 11 de septiembre de 2016

Rossi: Intenta mirar otra vez el adelantamiento en la tele.

Lorenzo: Si yo no levanto la moto, nos caemos o me caigo.

Rossi: No es verdad lo que dices. ¿Qué dices entonces de lo que hizo Márquez en Silverstone?

Lorenzo: Es mi opinión.

Rossi: Él adelantó allí cien veces así. Lo que dices no es verdad.

Lorenzo: Mírate vídeos del pasado.

Rossi: ¡También tú adelantas agresivo!

Lorenzo: ¡Pero es mi opinión! ¡Respeta mi opinión! ¡Respeta mi opinión!

Rossi: ¡Tú también adelantas agresivo! ¿Por qué dices eso?

Lorenzo: ¿Cuándo? Y respeta mi opinión.

Rossi: Ahora no me acuerdo. Pero si revisas las carreras lo puedes ver. También tú a mí.

Lorenzo: Respeta mi opinión. Respeta mi opinión. Dirección de Carrera tiene otra opinión.

Rossi: ¿No has mirado las imágenes?

Lorenzo: No las he mirado. Ya las veré pero, si yo no levanto la moto, me caigo.

Rossi: No estoy de acuerdo.

Lorenzo, ya dirigiéndose a los periodistas presentes y no a Rossi, sentenció: "En cualquier caso, él no necesitaba hacer ese adelantamiento, porque hoy era mejor que yo y podía haberme pasado más tarde. No necesitaba ser tan agresivo. Es lo que pienso y él tiene otra opinión diferente".

Aquí tienen el adelantamiento de la discordia:

Tras la rueda de prensa Lorenzo seguía muy quemado y se desahogaba con los medios de comunicación españoles. Así respondía el piloto balear cuando le preguntaban por el pique que había tenido minutos antes con Valentino:

"Pique no, simplemente ya con 37 años tiene que ser educado y dejar hablar a quien le han hecho la pregunta. Dejar hablar y esperar tu turno, y si te preguntan de lo mismo, opinar. Tiene (Rossi) esa costumbre, es igual que cuando estás hablando en la rueda de prensa de los jueves y se pone a hablar en voz alta con los otros pilotos. Respeta a los demás y déjales hablar".

Alta tensión en Yamaha que tiene dos gallos en el mismo corral.