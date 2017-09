Aleix Espargaró: "El Gobierno español se pasa la democracia por el forro, vamos a una guerra civil"

Aleix Espargaró no se muerde la lengua a la hora de hablar del referéndum ilegal del 1-O y, como hicieran en las últimas horas clubes de fútbol como el FC Barcelona o el Girona FC, condena rotundamente las detenciones de los separatistas a manos de la Guardia Civil.

"Es lamentable lo que están haciendo el Gobierno español y la Guardia Civil. Se están pasando la democracia por el forro. Realmente, es una pena porque parece que volvemos atrás y vamos a una guerra civil. No me esperaba esto. Es una prueba más de que hay mucho miedo en España de quedarse sin Cataluña. Creo que, al menos, lo que está clarísimo, es que la gente tiene que tener el derecho a decidir, que tiene que haber democracia. No se puede perder la paz y parece que se está perdiendo y eso que todavía falta una semana para el 1 de octubre", ha dicho el piloto de MotoGP en declaraciones a Catalunya Radio.

El piloto de Granollers (Barcelona), de 28 años, es un deportista muy activo en Twitter. Este jueves respondía a un tuitero que echaba de menos un pronunciamiento del piloto sobre lo que está pasando en Cataluña."¿Tienes miedo de perder fans?", le preguntaban, pero Aleix respondió diciendo que no tenía ningún miedo, añadiendo que "estoy 100% a favor del derecho a decidir" y mostrándose "totalmente en contra de la barbarie contra la democracia" que está haciendo el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

Cap por! Estic 100% a favor del dret a decidir i totalment en contra de la barbarie que estar fent contra la democracia el govern Espanyol! https://t.co/6I5LHvceTR — Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) September 21, 2017

Además, Espargaró no dudó en responder a otro tuitero que le recriminó haber atacado a la Guardia Civil por "hacer su trabajo". "Este fin de semana ellos asegurarán el tuyo en el GP de Aragón. ¡Bravo, crack!", le comentó el usuario de la red social, a lo que el piloto respondió de forma un tanto altanera...