Fernando Alonso vuelve a sonreír en un circuito. El reto de las 500 millas de Indianápolis era justo lo que necesitaba. Cambiar de aires y sentir que puede competir. Tras meses de frustraciones con el MCL32, con tres abandonos en tres Gran Premio, el piloto español vivió su primer gran día de la temporada.

El McLaren Honda Andretti luce los mismos colores que su homólogo en la Formula 1, pero ofrece unas prestaciones totalmente distintas. Fernando Alonso estrenó coche en el mítico Indianapolis Motor Speedway, el escenario donde dio cerca de 100 vueltas a una media de 350 km/h. "De momento, es el coche el que me lleva a mí, no yo el que conduce el coche", asegura el piloto español tras su primera toma de contacto. Fernando Alonso es ya oficialmente, piloto de las 500 millas de Indianápolis. Ha pasado el test de debutantes.

"El pie derecho tiene su propio cerebro. Su propio poder, está desconectado del cerebro. Tiene su vida propia", asegura Alonso que reconoce no haberse "sentido tan cómodo como esperaba o como espero estar en dos semanas". "Son velocidades muy altas. Tienes que confiar en el coche, el circuito es muy estrecho. He tenido que probar varias trazadas. He disfrutado pero también estaba confuso", afirmaba.

Alonso correrá el próximo 28 de mayo con el número 29. Se espera una gran expectación para la carrera. Tanto que esta edición es la que ha vendido más entradas de los últimos 20 años. Y queda algo menos de un mes para la competición. Así lo ha confirmado Doug Boles,director de la carrera para el portal web motorsport-total.com. "Es ideal para la marca", afirmó. El impacto de Fernando Alonso ha sido instantáneo. Sus pruebas, en las que él rodaba en el circuito sin ningún piloto más, fueron vistas por más de medio millón de personas a través de los diferentes canales. El propio piloto se sorprendió al conocer este dato.

Más de 2 millones de espectadores ayer para un test...de un coche...online...no está mal. 😬… https://t.co/kC1BApV9E3 — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 4, 2017

El primer día en la escuela tuvo de todo para Fernando Alonso. El asturiano atropelló a dos pájaros a la vez, dejando una imagen muy llamativa. "No me di cuenta. Sí pude esquivar un pájaro que vi en la tercera curva pero no lo hubiera hecho en plena carrera", afirmó entre risas.