Uno de los mayores defensores de Fernando Alonso, Eric Boullier, se ha mostrado molesto tras las declaraciones del piloto asturiano en Azerbayán. El español había asegurado: "El año que viene voy a ganar, donde corra voy a ganar. No voy a hablar de ello, hasta septiembre u octubre"

Estas palabras no sentaron nada bien a los dirigentes de Honda que mostraron su descontento con las declaraciones. Pero ahora ha sido el director deportivo de la escudería británica quien ha puesto de manifiesto su descontento con las palabras del asturiano: "Prefiero que Alonso se quede con nosotros, pero con la condición de que crea en nuestro proyecto. Un piloto que no cree en nosotros, no es muy útil", declaró Eric Boullier en Nextgen-Auto.com.

Ante la pregunta de si considera lógico que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel no quieran compartir equipo con Alonso, el francés ha declarado: "Dejar al lobo al cuidado de las ovejas nunca ha sido una buena idea. Cuando se tiene el estatus de número 1 dentro del equipo, como es el caso de Vettel en Ferrari y Hamilton en Mercedes, no quieres que nadie venga a molestarte".

Boullier siempre ha defendido el gran trabajo de Fernando en la escudería, incluso ha asegurado muchas veces que el rendimiento del MCL32 no sería bueno si no fuera por el trabajo del español. Además, ha querido zanjar el tema asegurando que el futuro de Alonso no solo pasa por sus manos: "No, es más complicado que todo eso. No siempre es el piloto el que decide. Fernando, pase lo que pase, el año que viene estará donde él quiera, ya sea irse a otro lugar o quedarse con nosotros. Ya veremos".

Por otro lado, Flavio Briatore, antiguo director deportivo de Renault, ha defendido al piloto asturiano: "Un piloto necesita estar en un equipo donde, al menos, tengas la posibilidad de luchar por podios. Por ahora tenemos contrato con McLaren y necesitamos respetarlo. Para un piloto es muy frustrante cuando sabes que empezarás una carrera necesitando solamente decidir cuándo parar. Fernando es un poco como Messi. Sigue siendo el mejor. ¿Te imaginas a Messi sin equipo a donde ir?".

El italiano se encuentra trabajando con McLaren para buscar una solución a la situación de Alonso: "Creo que la gestión de McLaren está moviéndose rápidamente para mejorar la situación del equipo. Si logran ser competitivos... Fernando se siente muy bien allí, sinceramente. Veremos en unos pocos meses. Antes del parón de verano debería pasar algo".