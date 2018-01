Polémica penalización a Carlos Sainz en el Dakar

Los comisarios del Dakar 2018 han decidido penalizar al piloto español Carlos Sainz (Peugeot), líder del rally en coches, con diez minutos tras una reclamación presentada por el piloto de quads holandés Kees Koolen, quien acusa al madrileño de no haberle socorrido tras golpearle en un adelantamiento.

Tras la penalización, Sainz continúa en la primera posición de la clasificación general, con una ventaja de 56 minutos sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y de una hora y 3 minutos sobre el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), cuando restan cinco etapas por disputarse.

El incidente se produjo en la sexta etapa del rally, disputada el pasado viernes entre Arequipa (Perú) y La Paz, y los comisarios han decidido tomar partido tras escuchar a las partes implicadas, en una jornada sin competición después de que se cancelara la novena etapa, entre Tupiza (Bolivia) y Salta (Argentina), debido a las lluvias caídas en la zona de salida.

Según denuncia Koolen, el Peugeot de Sainz le tocó al adelantarle y no se detuvo a socorrerle. Pero el veterano piloto madrileño se defiende de las acusaciones. "Yo no toqué a nadie. Vi el quad de Koolen, le marqué el aviso de adelantamiento (Sentinel) y se salió un momento de la pista al querer dejarme paso. Luego regresó a pista y lo esquivé de milagro. Si lo hubiera tocado le hubiera hecho mucho daño. Perdió él solo el control al marcarle el aviso de adelantamiento", afirma Sainz en declaraciones recogidas por Marca.

"No temo ninguna sanción. Si alega que no paré a socorrerle... yo no tengo espejos ni nada parecido. Yo no le toqué y él seguía en ruta. De haber un error ha sido suyo porque perdió el control. Gracias a Dios lo pude evitar", decía el madrileño antes de conocer la penalización de diez minutos en este Dakar. "Mi coche no tiene ningún impacto y su quad tampoco. Si llego a darle, lo desintegro. Él es el que pierde el control en una zona de mucho barro y yo le esquivo y le paso cerca, pero no le toco. Si hubiera sido así hubiese parado", insiste Sainz.

Lo cierto es que detrás de esta sanción a Carlos Sainz puede haber una serie de intereses. Al menos así lo insinúa el piloto argentino Orlando Terranova, que también participa en el Dakar. En su cuenta de Twitter, el mendocino asegura que "Koolen es accionista de Toyota", dejando caer que el holandés podría tener intereses para poner una denuncia falsa contra Sainz con el objetivo de beneficiar a Al-Attiyah, ahora mismo el gran rival del madrileño en la clasificación general de coches. "Hay intereses cruzados en la denuncia y Sainz no debería ser sancionado", añade Terranova.

Sobre la penalización a Sainz se ha pronunciado su hijo, el piloto de Fórmula Uno Carlos Sainz Junior, a través de su cuenta de Twitter. Y lo ha hecho con este elocuente mensaje: