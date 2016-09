Insólito: Rudy Fernández es negro para el nuevo videojuego de la NBA

El NBA2K es el videojuego por excelencia del baloncesto. La esperada saga sacó a la venta su nueva versión para esta temporada el pasado viernes. Con bastantes novedades, el 2K cometió un resbalón difícil de entender. Uno de los jugadores internacionales que aparecen en el videojuego es Rudy Fernández. El alero del Real Madrid es presentado como un francotirador, de nombre Rodolfo, 70 de media y de raza... ¡negra!

El internacional español mandó un mensaje a los productores del 2K, cargado de humor

"Gracias a @NBA2K @EuroLeague por hacer uno de mis sueños de niño realidad... pero mi nombre no es Fernandez"

Thanks @NBA2K @EuroLeague for making one of my dreams as a child come true...but my name is not Fernandez 😂😂 #Rudy2k pic.twitter.com/dFhColOjmK