El pívot español de los New York Knicks, Willy Hernangómez, pasó esta semana por los estudios de esRadio, como invitado estrella del programa Tirando a Fallar, que dirige y presenta Vicente Azpitarte. El madrileño repasó durante una hora su experiencia como rookie en la NBA, en la que, pese a la mala temporada de su equipo, su crecimiento como jugador ha sido constante.

En cuanto a su adaptación a la liga, Hernangómez recordó que, debido a su presencia en los Juegos Olímpicos de Río con la selección española, no pudo estar en el rookie camp previo a la temporada, si bien lo catalogó como de "un poco aburrido, especialmente para los europeos", según las informaciones que ha recibido de algunos de sus compañeros. En la misma línea, reconoció que le ha resultado un tanto chocante el diferente trato con la prensa, como su entrada en los vestuarios antes y después de los partidos. Sobre este tema, admitió que no le gusta "que entre la prensa el vestuario", porque le parece "un lugar muy personal". De hecho, aclaró que "en la media hora previa a partido me aparto en una sala a merendar. No atiendo a la prensa". Igualmente, en el aspecto más social, alertó de la cabeza fría que debe de tener en su vida diaria, ya que "jugar en la NBA hace que mucha gente peligrosa se acerque". No en vano, el pívot internacional español reconoció verse sorprendido por su primer salario. Admitiendo que "con la primera mensualidad no sabía qué hacer. Sólo pensaba que en verano me lo iba a pasar muy bien".

Por otra parte, en cuanto a su relación con otros jugadores de la NBA, declaró haberse visto sorprendido por el gran nivel de "Anthony Davis, que es un jugador súper completo". En el lado contrario, admitió que Blake Griffin, quizá le ha decepcionado un poco, debido a que "pese a que está muy fuerte, no le gusta mucho el contacto". En referencia a su compañero de equipo, Carmelo Anthony, Hernangómez aseveró que "habla mucho durante los partidos, me daba consejos sobre jugadores. Es una persona muy normal". Igualmente, y haciendo gala de buen humor, recordó que en su partido de debut, ante los Cavaliers, "empecé defendiendo a Kevin Love, que me metió un triple porque al principio no sabía ni dónde estaba".

Y es que una temporada de novato en la NBA puede ser muy dura, por ejemplo, en lo que al listón arbitral se refiere, a diferencia del trato con las estrellas de la competición. A este respecto, Hernagómez se sinceró al admitir que "me cabreó mucho el criterio arbitral al inicio de temporada por ser rookie, aunque luego la cosa ha ido a mejor". En esa línea, muchos jugadores buscan una mayor rudeza en su aspecto físico en pos de un mayor respeto, aunque, por el momento, el mayor de los hermanos Hernangómez tiene un problema evidente a la hora de buscar ese cambio. Y es que, según el mismo reconoció, "me he intentado dejar la barba... ¡Pero es que no me sale!". Ha sido en todo caso un año en el que el joven español ha recibido muchos consejos, por ejemplo, de uno de los grandes maestros al otro lado del Atlántico, Phil Jackson, del que ahora reconoce que "me ha recordado a Aíto en el primer año en Sevilla. Me recomendaba libros...Que al final no me leía".

En todo caso, la temporada no ha sido fácil a nivel colectivo en la Gran Manzana. Tras un buen arranque de liga, en los Knicks se soñaba con cotas altas, que posteriormente se derrumbaron. Así, el pívot español reconoció que "a principios de temporada hablábamos de meternos en finales, pero nos hemos metido una hostia tremenda", tras un año en el que, justo antes del trade deadline, muchas informaciones situaban a Ricky Rubio en Nueva York, algo que habría encantado a Hernangómez, que admitió que "estaba convencido de que Ricky venía a los Knicks. Incluso me pidió habitación en casa hasta final de temporada". Eso sí, en lo individual, tras concluir el curso promediando 8 puntos y 7.2 rebotes en los 72 partidos que ha disputado, el pívot madrileño sabe que ha dado un paso adelante en su carrera, tras sentirse un poco estancado el pasado año en el Real Madrid. Cuestionado por ello, afirmó que "no soy rencoroso, soy el mismo jugador del año pasado", aclarando posteriormente que "este año tengo confianza y me siento querido".