Draymond Green humilla a McGregor para defender a Mayweather

Draymond Green no se calla una y menos cuando sale en defensa de algún compañero de equipo o de un amigo. En este caso, el jugador de los Golden State Warriors ha dejado en muy mal lugar al luchador de artes marciales mixtas, Conor McGregor. El irlandés está en plena promoción de su combate ante Floyd Mayweather y en una imagen anterior aparecía con la camiseta de los Warriors luciendo el '23' de Green.

"Nosotros apoyamos a nuestro hermano Floyd, no a ti. Quítate esa camiseta", fueron las palabras de Draymond Green ante la imagen de McGregor. Fue el propio jugador de baloncesto el que colgó la foto de McGregor sin nada previo. La cosa no quedó ahí y el irlandés contestó al jugador de la NBA: "Es de CJ Watson, colega. No sé ni quien eres".

Para más polémica, CJ Watson, actual jugador de los Orlando Magic es pareja de una de las ex de Floyd Mayweather. Una nueva provocación de McGregor al boxeador estadounidense.

Para terminar con el cruce de declaraciones, Green finalizó la pelea dialéctica con otro ataque: "Este número no lo llevará nadie más cuando me retire, payaso. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos, campeón de la NBA, All Star, mejor defensor del año... Quítate esa camiseta. Nate Díaz te destrozó en el ring y Mayweather te va a destrozar. Vete a entrenar".

La pelea entre Mayweather y McGregor se sigue calentando y no será hasta el 26 de agosto cuando la tensión se traduzca en combate real en Las Vegas.