Pasadas las 13 horas del mediodía, cuando en las inmendiaciones del Pabellón Martín Carpena de Málaga azota un sol de justicia a las dos docenas de aficionados que esperan una foto con sus ídolos, termina el entrenamiento de la selección española de baloncesto previo al último partido amistoso en España antes del próximo Eurobasket. Tras una distendida sesión de tiro, una conjura en la media cancha, y un acto protocolario junto al alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, los jugadores enfilan su camino hacia el autobús. Durante ese trayecto, Marc Gasol se detiene ante la escasa prensa presente en la recta final del entrenamiento. Parece que la semana de Feria en Málaga pasa partido también a los plumillas cuando ya se llega al domingo por la mañana.

El hermano mediano de los Gasol es consciente del revuelo que generaron sus recientes declaraciones al programa de radio catalán `Gravetat Zero´, el que el pívot internacional español habló sobre su futuro en los Memphis Grizzlies, tras los movimientos de la franquicia en el mercado de verano, como la salida de los veteranos Zach Randolph y Vince Carter. Sus palabras fueron interpretadas en no pocos medios como una puerta abierta a salir del equipo del Estado de Tennessee en el futuro.Al detenerse ante apenas dos periodistas, Gasol atiende cuestiones sobre el momento de forma de la selección y su adaptación a los problemas de la preparación, desde las bajas de Mirotic o Llull, al efecto del atentado de Barcelona en un grupo con bastantes jugadores muy relacionados con la Ciudad Condal.

La charla transcurre de forma fluida, hasta que, ante la pregunta que parece esperar, Gasol se toma un par de segundos antes de contestar. Es consciente de la importancia que cada palabra suya tiene en los Grizzlies. Así, tras certificar con su gesto que obviamente espera esa cuestión, y detenerse ese momento previo, el catalán desmiente a Libertad Digital la posibilidad de una salida inmediata: "En ningún momento pretendo decir nada concreto sobre salir. Sólo que si las cosas no van bien, no es que nos tengamos que replantear una salida o no, lo que tendremos que replantear es que las cosas no van bien y que hay que mejorarlas", afirma.

El pívot sabe perfectamente que es la pieza fundamental de la franquicia en la cancha. Llegó a Memphis cuando su hermano, Pau, jugaba en los Grizzlies, y él apenas era un chaval del Lausanne High School. Su crecimiento como jugador hasta ser una estrella mundial va íntimamente ligado a la ciudad de Elvis Presley, como muchas de sus voces representativas le hicieron saber con aquella campaña en 2015 en pos de su renovación. Tras un hecho como ese, el español profesa devoción por los Grizzlies, como reivindica para Libertad Digital, admitiendo su peso en las decisiones de su actual equipo. Gasol tira de galones, afirmando que se siente "una parte importante de la franquicia, casi un accionista por así decirlo. También porque he invertido toda mi vida allí, me siento un poco parte de la mesa de decisiones, y las cosas cuando no salen bien las tienes que arreglar. Entonces, yo quiero mucho a esa franquicia, siempre velaré por su bien, y en el momento que yo llegue a ser, si eso pasa, un problema para ellos, yo mismo les diría: <<Oye, soy un problema, estaríais mejor sin mí, o si estáis mejor sin mí, lo hablamos sin problema>>. Lo primero, ante todo, es la franquicia y la ciudad".

Tras ello, enfila el camino hacia el bus donde le esperan sus compañeros, en la misma puerta del Martín Carpena. Aún tiene tiempo para pararse con la muchachada que le reclama, rindiéndole casi pleitesía, para hacerse varias fotos. Sonriente, se despide y sube al autobús tras haber dado portazo a su posible interés en salir de los Grizzlies, dejando claro, eso sí, que tendrá su peso específico en las decisiones en Memphis a partir de ahora, como corresponde a casi todo jugador franquicia en la NBA.