Carmelo Anthony no llega a Oklahoma para ser suplente. Eso lo tiene muy claro el ex de los New York Knicks, pero por si acaso alguien tenía dudas acerca de su titularidad, el alero norteamericano dejó patente su opinión en rueda de prensa y lo hizo con su estilo habitual.

Durante su primera comparecencia con los Thunder, Melo fue preguntado por un reportero acerca de no ser de la partida en un equipo con Paul George y Russell Westbrook en el cinco titular.

"¿Yo? ¿Ser suplente? Hey , me dicen que voy a salir del banquillo", dijo entre risas el jugador nacido en Red Hook, Nueva York. Veremos cómo se aclimata Carmelo a su nuevo equipo, pero a buen seguro que estas declaraciones tan hilarantes no serán las últimas que haga esta temporada.