El último desafío de los equipos NBA al presidente Donald Trump

Donald Trump y el deporte americano están en guerra abierta y cada día que pasa se originan más conflictos entre el presidente de los EEUU y los jugadores, ya sea de la NFL, NHL o NBA. Precisamente en la liga de baloncesto se siguen sucediendo los mensajes directos e indirectos de las franquicias respecto a Trump. El último desafío tiene que ver con sus hoteles.

Según una encuesta del Washington Post, 29 de los 30 equipos de la NBA han confesado que han mandado la orden a los respectivos responsables de sus franquicias de que no se cierren noches de hotel para sus jugadores en todos aquellos que tengan el apellido Trump. No se hospedarán en los negociados del presidente de los EEUU y parece que no hay marcha atrás.

El Washington Post también ha puesto sobre la mesa que sólo un equipo ha rehusado contestar a la encuesta y esos son los Pelicans de New Orleans. El resto han confesado todos que no dormirán en los hoteles Trump.

Jugadores como Stephen Curry o Lebron James ya han declarado públicamente que están en contra de la política racial de Trump y a partir de ahí la situación se ha enturbiado con el paso de las semanas. Todo ello por las continuas declaraciones del presidente sobre asuntos relacionados con el racismo o con la actitud de algunos jugadores de no respetar el himno norteamericano antes de los partidos.