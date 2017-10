Misterio en la NBA: ¿Chocó un OVNI contra el avión de los Thunder?

Susto y misterio para la expedición del equipo de la NBA de los Oklahoma City Thunder. El equipo del español Alex Abrines se encontraba de camino a Chicago tras jugar en Minnesota ante los Timberwolves y recibieron un impacto en su avión quedando el mismo tocado en el morro.

Aún no se sabe qué objeto o animal chocó contra el avión, pero Alex Abrines se mostró intrigado en las redes sociales porque no saben exactamente qué pudo impactar con el avión.

Juancho Hernángomez, compatriota de Abrines y miembro de los Denver Nuggets, bromeó con su amigo y compañero en la Selección cuando vio lo sucedido a través de Twitter: "Tío si no sabes tirar a canasta y tiras piedras no apuntes al avión... ;)".

Otros jugadores, como Steven Adams han ido más allá y el 'gigante' de los Thunder preguntó directamente a la NASA por el "OVNI" que chocó contra ellos.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi