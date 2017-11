Es uno de los rookies que más llamó la atención en el verano NBA y es un reclamo tanto dentro como fuera de la pista. En el parqué lo es por su calidad y por el futuro que le espera. Fuera de la cancha, su padre le causa muchos problemas extradeportivos por su explosivas declaraciones. Hablamos de Lonzo Ball, base de los Lakers.

El número 2 del Draft 2017 está viviendo en su primera temporada un mal balance a nivel general ya que su equipo está lejos del aquellos Lakers que buscaban año tras año el anillo, pero en el capítulo individual va sumando poco a poco grandes actuaciones. Tanta atención acapara que incluso le critican cuando no entra en una tangana.

En el partido que enfrentó a los Phoenix Suns con Los Angeles Lakers, varios jugadores se enzarzaron en un pique y Lonzo Ball al mirar hacia atrás y ver la situación decidió seguir andando y no acudir al lugar de la 'pelea'. La prensa le preguntó posteriormente por su supuesta falta de compañerismo.

"Esto es la NBA. La gente no se va a pelear de verdad y no voy a buscar la técnica", dijo Lonzo en una gran muestra de madurez. Su técnico, Luke Walton explicó por qué había actuado así su joven promesa: "Algún compañero ya ha hablado con él. No me importa lo que haya podido parecer desde fuera porque nuestros chicos aman a Lonzo. Es uno de los pocos rookies que he visto en mi vida que atraen a todo el mundo. Todo el mundo quiere que le vaya bien. A todos les encanta jugar en este grupo".