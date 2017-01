Ante ocho mil seguidores que llenaron el Centro de Convenciones de Sidney, el australiano Nick Kyrgios se impuso al español Rafa Nadal en el duelo Australia contra el Mundo, disputado con el formato Fast4, al mejor de cuatro juegos, utilizado también durante la Copa Hopman en Perth.

Luego, tras su victoria ante el ganador de 14 grandes, por 4-3, 2-4, 4-3 y 4-3, Kyrgios apareció ante los medios de comunicación con una camiseta con la cara del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retocada con unos cuernos como si fuera un diablo, y con un eslogan subido de tono en el fondo de la misma ("Fuck Donald Trump").

Nick Kyrgios rocking the anti-Trump fashions after an exhibition in Sydney tonight. pic.twitter.com/7gytWZ8Oeu