La extenista rusa Ekaterina Bychkova, que llegó a ser número 66 del mundo y que actualmente ejerce como comentarista en Eurosport Rusia, ha dado una larga entrevista en la que no ha dejado títere con cabeza, asegurando que David Ferrer llegó a fumar un paquete de cigarrillos al día durante los primeros años de su carrera, que Stan Wawrinka es un "absoluto juerguista" y que en el circuito femenino "hay un montón de jugadoras lesbianas", incluyendo entre ellas a Carla Suárez.

Así, Bychkova, ganadora de diez títulos individuales en su carrera, dice que "David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr. Algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo", confiesa. "Es necesario a veces relajarse. Ir a la discoteca, fumar... y no hablo sólo de un cigarrillo", añade.

Asimismo, la rusa también tiene para Wawrinka, actual número tres del tenis mundial. "Stan es un auténtico juerguista. En cada torneo, iba a todas las fiestas. No sé cómo hacía para levantarse al otro día y poder jugar. He oído hablar mucho de sus aventuras en San Petersburgo", afirma una Bychkova que también se refiere sin tapujos a un tema considerado tabú como es la sexualidad de las jugadoras.

"En el tenis hay un montón de lesbianas", dice, "una de cada diez aproximadamente (...) Estaba furiosa porque estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren y se entrometan en mi espacio privado", dice la exjugadora rusa, que también da algunos nombres: "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suárez...".

Bychkova también critica con dureza su experiencia en el torneo de la India. "Las personas no se duchan y duermen en la calle, es como viajar en el tiempo. Todo es pegajoso, sucio y no puedes beber agua porque puedes coger la lepra. Hay muchos leprosos ahí: personas sin brazos y sin piernas", señala.