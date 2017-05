Piqué contacta con varios tenistas para poner en marcha una nueva Copa Davis

Gerard Piqué ha sido visto esta semana dos veces en el Mutua Madrid Open de la Caja Mágica. La presencia del jugador del Barcelona en el torneo no ha sido exclusivamente por su gusto por el tenis ya que Gerard está inmerso y en negociaciones con la ATP para la creación de una nueva Copa Davis.

El formato que quiere Piqué para la Davis constaría de 16 selecciones que se enfrentarían en una única semana en formato de eliminatorias. Este sistema de competición no es nuevo y ya se ha utilizado con anterioridad en otro torneo que dejó de celebrarse en 2012 y que funcionaba como un Mundial de tenis.

En rueda de prensa, Novak Djokovic confirmó, como adelantó ABC, que ha podido hablar con Piqué: "Sí, he hablado con él. Es un gran tipo y respeto mucho su carrera. Me alegra que gente como él invierta su tiempo y sus ganas en mejorar un juego como el nuestro".

Feliciano López no mencionó en su comparecencia a Piqué, pero sí a la posible nueva Copa Davis: "Aún no hay nada oficial, pero sí he oído algo. Yo he jugado algo parecido en el pasado y en esa época jugaban jugadores muy grandes como Pete Sampras. Tras los cambios en el calendario y al ser un torneo que se celebraba antes de Roland Garros las mejores raquetas del mundo dejaron de ir, pero era algo muy bonito".